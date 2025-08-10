Avezzano, accoltella la moglie e fugge: 47enne fermato a Roma

Una lite degenerata in tragedia quella avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, nelle strade di Avezzano. Un 47enne macedone ha colpito ripetutamente la moglie con un coltello, per poi darsi alla fuga.

La vittima, 42enne connazionale residente a Luco dei Marsi, è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.

La lite e l’aggressione

Erano circa le 2 del mattino quando la coppia è stata vista litigare animatamente in strada. Le urla hanno svegliato diversi residenti, che si sono affacciati assistendo alla drammatica scena. Improvvisamente, l’uomo ha estratto un coltello, sferrando più colpi alla moglie.

L’allarme e la fuga

Subito i cittadini hanno allertato il 112, permettendo ai carabinieri di arrivare in breve tempo. Nel frattempo il 47enne era salito sulla sua auto, riuscendo a fuggire. Secondo quanto ricostruito, alla base della lite ci sarebbero state tensioni legate al rapporto di coppia.

La cattura a Roma

La fuga è durata poche ore. All’alba, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno intercettato l’auto del sospettato in viale Palmiro Togliatti. L’uomo è stato fermato come indiziato di delitto e portato in carcere.

