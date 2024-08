Avs, bilancio Roma: “fondi per scuola e sociale nonostante i tagli della destra”

“Durante un assestamento di bilancio lunghissimo con sedute notturne e nonostante i tagli pesanti, 28 milioni sulla spesa corrente, e i 4000 e oltre emendamenti presentati dalle opposizioni, di cui 2000 di Fratelli d’Italia,

siamo riusciti nel maxi emendamento a trovare i fondi per l’adeguamento del contratto nazionale delle cooperative sociali, la copertura del servizio Oepac che ha portato il servizio da 7000 a 9000 bambini,

il contributo affitto completamente cancellato dal governo Meloni, i fondi per le case famiglia e il contributo per lo sport per le famiglie meno abbienti.

Recuperati fondi anche per gli investimenti per la sicurezza stradale e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Per l’ambiente fondi per la sostituzione delle alberature stradali e attrezzatura tecnica per il servizio giardini e spesa per i cento parchi”.

