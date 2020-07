Avviata la derattizzazione del laghetto Palatucci a Tor Tre Teste

“Abbiamo iniziato oggi, 9 luglio 2020, come programmato, l’intervento di derattizzazione al Lago Palatucci.”

Lo afferma in un post l’assessore al’Ambiente del V Municipio Dario Pulcini.

“Come più volte comunicato ai cittadini – prosegue l’assessore – e come confermato dal biologo del Comune con cui ho pianificato questo intervento, il principale motivo per cui vi è stato un aumento dei topi nell’area, è a causa delle persone che lasciano cibo, pensando di nutrire gli animali presenti.

Ricordo che È VIETATO DARE CIBO AGLI ANIMALI ALLO STATO SELVATICO, poiché si rischia di ucciderli.

“Gli animali allo stato brado – afferma l’assessore – sono perfettamente in grado di procurarsi da soli il cibo necessario alla loro sopravvivenza. Questa è una nozione basilare e viene insegnata alle elementari: pertanto invito tutti i cittadini della zona dall’astenersi dal dare cibo agli animali, poiché alimenta la presenza di topi e rischia di uccidere gli animali selvatici, nonché a redarguire chi ancora prosegue.

Stiamo lavorando anche per mettere dei cartelli al riguardo, di modo che non vi sia più alcuna scusa per chi continua questa nefasta pratica”.