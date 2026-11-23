Una prima ruspa per dare esecuzione alle sentenze di demolizione e riportare ordine urbanistico in una delle aree più sensibili del quadrante sud della città.

Oggi, 23 novembre, in via Federico Bazzini, alla Longarina nel X Municipio, hanno preso il via le operazioni contro i grandi abusi edilizi promosse su impulso della Procura della Repubblica di Roma dopo un lavoro di monitoraggio, con il coinvolgimento di Roma Capitale, della Polizia Locale e dell’apposito Ufficio di Scopo dell’amministrazione.

Dalle carte ai cantieri: il coordinamento istituzionale contro le trasformazioni abusive

L’avvio dei lavori segna l’inizio di un programma di interventi mirato a rendere effettivi i provvedimenti giudiziari, contrastare le modifiche abusive del territorio e riaffermare la legalità urbanistica nell’interesse pubblico.

Al centro dell’operazione c’è il coordinamento tra magistratura e Campidoglio, necessario per tenere insieme gli aspetti amministrativi e tecnici e l’esecuzione sul campo affidata alla Polizia Locale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza