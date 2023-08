Avviato il cantiere di Piazza Pia, la nuova viabilità

Avviato il cantiere di Piazza Pia nell’area tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione. Modifiche alla viabilità e deviazioni alle linee bus.

“Il cantiere – spiega il Sindaco Gualtieri – trasformerà il volto di uno degli spazi più suggestivi della Capitale. È operativa tutta la viabilità alternativa che è stata gradualmente introdotta nel corso delle ultime due settimane. Quello di Piazza Pia rappresenta senza dubbio l’intervento più importante dal punto di vista urbanistico e simbolico tra quelli previsti per il prossimo Giubileo. Iniziare questi lavori, a pochi mesi dal Dpcm che ha materialmente sbloccato le risorse, è stato davvero un mezzo miracolo, come per gli altri interventi urbanistici o per i lavori sulle strade già iniziati alla fine di maggio”.

“Ci vorrà un po’ di pazienza ma – commenta ancora Gualtieri – entro la fine del 2024, restituiremo Piazza Pia più bella e vivibile, completamente pedonalizzata, arricchita di elementi di arredo urbano e di spazi verdi, finalmente posta al di sopra di un lungo sottovia molto più efficace nello snellimento del traffico. Ringrazio Anas, la Polizia Locale e gli assessori Segnalini e Patanè che stanno lavorando senza sosta per il successo di questo straordinario intervento'”.

La nuova viabilità

Venendo dal Lungotevere Prati, una volta fatto il giro di Castel Sant’Angelo, per raggiungere nuovamente il lungotevere, bisognerà seguire le nuove indicazioni, opportunamente installate nelle settimane scorse.

In particolare:

– da piazza Adriana svolta obbligatoria a destra verso via delle Fosse di Castello (la svolta a sinistra sarà consentita solo ai mezzi pubblici o autorizzati);

– da via delle Fosse di Castello svolta obbligatoria a sinistra su via di Porta Castello;

– da via di Porta Castello si prosegue dritto, si attraversa via della Conciliazione, per prendere via di San Pio X (che cambia direzione di marcia);

– al termine di via San Pio X si può svoltare a destra per proseguire sul Lungotevere in Sassia, oppure proseguire su ponte Vittorio Emanuele II che diventa doppio senso di marcia all’inglese;

– l’ultimo tratto di via Borgo Sant’Angelo fino all’incrocio con piazza Pia sarà consentito solo ai mezzi pubblici o autorizzati.

Deviazioni autobus da martedì 22 agosto:

Le linee 23, 40, 62, 280, 982 subiranno delle deviazioni in entrambe le direzioni, senza mai interrompere il servizio. (Si allega al comunicato l’elenco dettagliato delle modifiche degli itinerari).

Al termine delle lavorazioni (entro dicembre 2024) ci sarà il nuovo sottovia che collegherà la strada dall’altezza del Passetto al sottovia in Sassia e la piazza sovrastante sarà completamente pedonalizzata.

Nel dettaglio:

LINEA BUS 23

Da Piazzale Clodio a Via Pincherle

Solito percorso sino A Via G. Vitelleschi

A destra su via della Traspontina

Via San Pio X

Lungotevere in Sassia poi solito percorso

Da Via Pincherle a Piazzale Clodio

Solito percorso sino a Lungotevere dei Fiorentini

Diritto su Lungotevere degli Altoviti e Tor di Nona

A sinistra su Ponte Umberto I

A sinistra Piazza dei Tribunali

Via Triboniano

Piazza Adriana

Via Crescenzio e poi solito itinerario.

LINEA BUS 40

Da Stazione Termini a Borgo S. Angelo

Solito percorso sino a Corso Vittorio Emanuele/Piazza Pasquale Paoli

Svolta a destra per Lungotevere degli Altoviti e Lungotevere Tor di Nona

Svolta a sinistra per Ponte Umberto I

Svolta a sinistra per Piazza dei Tribunali

Via Triboniano

Piazza Adriana

Poi corsia preferenziale fino a Borgo S. Angelo per Capolinea.

Da Borgo S. Angelo a Stazione Termini

Partenza dal capolinea e svolta a sinistra per Via della Traspontina

Via San Pio X

Lungotevere in Sassia e solito percorso.

LINEA BUS 62

Da stazione Tiburtina a Via della Traspontina

Il capolinea di Via Traspontina viene spostato in Piazza Stazione San Pietro

Solito percorso sino a Piazza Pasquale Paoli

Svolta a destra per Lungotevere degli Altoviti e Lungotevere Tor di Nona

Svolta a sinistra per Ponte Umberto I

Svolta a sinistra per Piazza dei Tribunali

Via Triboniano

Piazza Adriana

Svolta a sinistra su Via della Traspontina

Via San Pio X

Lungotevere in Sassia Galleria P.A.S.A.

Piazza Stazione San Pietro

Da Piazza Stazione San Pietro a Stazione Tiburtina

Galleria P.A.S.A. Ponte P.A.S.A. e poi solito percorso

LINEA BUS 280

Da Piazza A. Mancini a Piazzale dei Partigiani

Solito percorso fino a Via Crescenzio

Svolta a sinistra su Piazza Adriana

Svolta a sinistra su Via della Traspontina

Via San Pio X

Lungotevere in Sassia e poi solito itinerario.

Da Piazzale dei Partigiani a Piazzale Clodio – Non viene effettuata nessuna deviazione.

LINEA BUS 982

Da Stazione Quattro Venti a Viale delle XVII Olimpiadi

Solito percorso sino a Piazza Pasquale Paoli

Svolta a destra per Lungotevere degli Altoviti e Lungotevere Tor di Nona

Svolta a sinistra per Ponte Umberto I

Svolta a sinistra per Piazza dei Tribunali Via Triboniano

Piazza Adriana

Via Crescenzio e poi solito itinerario.

Da Viale delle XVII Olimpiadi a Stazione Quattro Venti

Solito percorso sino A Via G. Vitelleschi

A destra su via della Traspontina

Via San Pio X Lungotevere in Sassia poi solito percorso.