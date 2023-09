Avviso pubblico di manifestazione di interesse per casetta in Via F. Tovaglieri 209 e giardino “dimenticato“

Abbiamo ricevuto, e ne diamo notizia, l’estratto della Deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 19 settembre 2023, relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico Manifestazione di interesse, per i siti in via Francesco Tovaglieri altezza civ. 209, Municipio V, di manufatto di circa 57 mq e area verde di pertinenza di circa 356 mq..

Si tratta dell’ex piccolo circolo ricreativo di fronte al laghetto “delle paperelle” di fianco il giardino con la pista di pattinaggio a Tor Tre Teste.

Per chi avesse interesse a leggerlo, alleghiamo il link:

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1089843