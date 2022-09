Avviso pubblico reperimento strutture ricettive di emergenza per la Protezione Civile

Lanciato un avviso pubblico per reperire “manifestazioni di interesse” da parte delle strutture ricettive presenti sul territorio capitolino, così da assicurare i servizi di assistenza alloggiativa di primo soccorso temporanea (di cui alla delibera di Giunta Capitolina n° 63/2017) a chi ha avuto le proprie case colpite da eventi straordinari non prevedibili, come crolli, incendi, allagamenti, frane, esplosioni.

La convenzione tra le strutture ricettive interessate e Roma Capitale avrà la durata di un anno.

La scadenza dell’Avviso è il 30.09.2022

Avviso e tutte le Info