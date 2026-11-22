C’è un momento in cui la frenesia quotidiana dei pendolari si arresta e il sottosuolo urbano si trasforma in un teatro a cielo aperto, o meglio, a volta sotterranea. È quanto accaduto nel dicembre 2019 alla stazione Mirti della Metro C, nel cuore di Centocelle, quando le note celebri dell’Arioso di Johann Sebastian Bach hanno risuonato lungo le banchine, strappando i passeggeri al rumore dei convogli.

A dar vita a questa suggestiva incursione musicale sono stati I Musici della Storia Cantata, formazione guidata da Daniele Mutino alla fisarmonica, affiancato da Alex Taborri al charango e Daniele Ercoli al contrabbasso.

Un arrangiamento inedito e meticcio, capace di far dialogare la solennità della musica barocca con timbri popolari e sudamericani, immortalato dalle riprese di Isabella Moroni per ArgillaTeatri, associazione teatrale libera e indipendente attiva a Roma come laboratorio di arti performative, iniziative narrative e progetti sociali radicati nei quartieri.

Quella sospensione del tempo, catturata in video, trova oggi una risonanza profonda e quasi profetica nei versi della poetessa, scrittrice e giornalista romana Maria Lanciotti:

Fiammata di tramonto estingue il giorno.

Dita pietose scorrono corone.

Irriducibili cantori vagano fra i dispersi.

Fumi acidi annebbiano astri.

Arpioni fra le trame dei giorni.

Un suono, un suono!

Singhiozzi o folli risa, guida fra le rovine.

Aria, per questo spento mondo.

L’accostamento tra i versi di Lanciotti e l’esecuzione de I Musici della Storia Cantata non è casuale, ma affonda le radici in una lunga sintonia artistica.

Nata a Roma e residente ai Castelli Romani, Maria Lanciotti è una voce centrale della poesia e della narrativa del territorio (autrice di numerose raccolte di versi, opere teatrali e della cosiddetta “cronimemoria” tra saggio e racconto). Proprio a Daniele Mutino la scrittrice ha dedicato in passato il libro-intervista Storia di un cantastorie – Daniele Mutino, una fisarmonica itinerante, raccontando la scelta di un musicista di formazione classica che ha deciso di portare la musica fuori dai circuiti tradizionali, tra la gente.

In questo dialogo a distanza tra immagini, note e parole, gli “irriducibili cantori” evocati dalla poetessa prendono il volto dei tre musicisti nella stazione di Mirti Centocelle. E quel “suono” invocato come “guida fra le rovine” e “aria per questo spento mondo” diventa la sintesi perfetta di ciò che l’arte – quando sceglie di abitare gli spazi della periferia e del transito quotidiano – riesce ancora a generare: un respiro improvviso di bellezza condivisa.

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