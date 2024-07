Baglio (Pd), tagli governo inaccettabili, servono poteri speciali e più fondi

“Mi unisco al grido d’allarme contro i pesanti tagli per 28 milioni di euro imposti a Roma dal Governo. Siamo estremamente preoccupati: non solo dobbiamo mantenere i servizi esistenti, ma anche potenziarli e migliorarli, specialmente in un momento in cui la povertà ha raggiunto livelli storici, come evidenziato dall’ultimo rapporto Caritas.

È inaccettabile costringere i comuni ad aumentare le tariffe, aggravando ulteriormente le condizioni di chi ha più bisogno.

Il nostro obiettivo è ridurre la pressione fiscale, non aumentarla. Non si può dare con una mano e togliere con l’altra: i tagli avranno un impatto diretto sul funzionamento dei servizi legati alle opere pubbliche finanziate con i fondi del PNRR. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma è fondamentale che il livello nazionale e regionale facciano altrettanto.

Accogliamo positivamente la firma del patto con i sindacati da parte del sindaco Gualtieri, che mira a stabilire regole e comportamenti più giusti ed equi nei cantieri per il Giubileo, garantendo diritti e produttività.

Tuttavia, Roma ha bisogno dei poteri speciali di cui godono tutte le grandi capitali europee e di una dotazione adeguata di risorse finanziarie che tenga conto delle specificità della Capitale.

Solo così potremo garantire ai cittadini romani i servizi che meritano e affrontare efficacemente le sfide sociali ed economiche che ci attendono“, afferma la capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio Valeria Baglio.

