Balneari: dopo 4 anni e una lunga battaglia legale, gli operatori del bando Raggi ottengono le chiavi

Dopo quattro anni di attese, ricorsi, sentenze e proroghe, si chiude finalmente il cerchio per otto stabilimenti balneari del litorale romano.

A sancire la svolta è la firma, datata 21 maggio, del direttore del dipartimento Patrimonio capitolino: un atto che esegue formalmente la sentenza del Tar dello scorso novembre e consente ai vincitori del bando del 2020, indetto durante l’amministrazione Raggi, di subentrare nella gestione delle strutture.

Una storia intricata, iniziata con l’avviso pubblico della giunta pentastellata: una gara per assegnare concessioni annuali a nuovi operatori. Peccato che, a causa dello scarso numero di offerte ricevute, l’amministrazione successiva – a guida centrosinistra – decise di sospendere tutto in autotutela, prorogando i vecchi concessionari per garantire l’apertura della stagione balneare.

La decisione però non convinse tutti. Otto società vincitrici, tra cui la GB Srl – che già lo scorso anno aveva ottenuto il V Lounge dopo una vittoria al Consiglio di Stato – fecero ricorso. E alla fine, la giustizia ha dato loro ragione.

Il Tar sblocca gli accessi: ecco gli stabilimenti che cambiano gestione

Gli stabilimenti che passano ai nuovi concessionari sono nomi noti del litorale romano: La Spiaggia di Bettina, Le Palme, L’Oasi, La Marinella, Il Dopolavoro Atac e soprattutto il Kursaal, uno degli storici simboli di Ostia, anche se oggi è solo un’ombra del passato.

Il Kursaal, infatti, è in stato di forte degrado. Rimasto chiuso lo scorso anno, ha subito pesanti danni durante le mareggiate, che hanno risparmiato solo il trampolino, diventato una sorta di relitto nostalgico in mezzo alla sabbia. Ma ora, grazie alla nuova assegnazione, potrebbe finalmente rinascere.

Restano invece fuori dalla partita – almeno per il momento – Mami e Battistini, per i quali sarà necessario un nuovo bando, dai tempi ancora incerti.

Un destino che potrebbe accomunare anche i Bagni Vittoria, l’unico lotto dei 31 messi a gara da Gualtieri a essere rimasto senza assegnatario.

Una lunga istruttoria prima della firma

Il percorso non è stato semplice. Prima della firma delle determine, l’amministrazione ha avviato un dialogo con gli operatori esclusi dal bando di San Valentino scorso, ma che avevano vinto la gara del 2020.

Una lunga istruttoria ha verificato uno per uno i requisiti dei richiedenti. Ora, con la firma del 21 maggio, la procedura è formalmente chiusa.

La stagione balneare 2025 potrà quindi aprirsi sotto nuovi auspici, con un litorale che cambia (almeno in parte) volto, tra stabilimenti storici che provano a rinascere e nuovi gestori pronti a rimettere mano alla costa più discussa della Capitale.

