Bambini a Palazzo Merulana dal 3 all’8 gennaio 2022

Un campus per bambini dai 6 ai 10 anni tutto dedicato al valore dell’amicizia nell’arte e nella letteratura. E’ la proposta che Palazzo Merulana rivolge alle famiglie durante il periodo natalizio e in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Lazio, si avvarrà della competenza degli operatori della didattica di Coopculture.

Prendendo spunto dai tre grandi maestri della Scuola di via Cavour nella collezione Elena e Claudio Cerasi – Mario Mafai, Antonietta Raphael e Scipione – uniti da un particolare sodalizio artistico e personale fatto di stima, esperienze condivise e amicizia, le attività didattiche del Campus si concentreranno poi su un altro importante “gruppo”, quello dei “Fedeli d’amore”. Ne faceva parte proprio Dante insieme a Guido Cavalcanti e Lapo Gianni, il cui legame affettivo e intellettuale viene celebrato nella famosa Rima LII, in cui si manifesta il desiderio da parte del poeta di vivere sempre insieme in un “casello” incantato.

Come si svolgeranno le giornate del Campus?

Al mattino sono previste visite mirate in giro per Roma presso l’area archeologica del Foro Romano e del Palatino, l’Oratorio di S. Silvestro, la Chiesa dei SS Quattro Coronati, la visita alla mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale al Casino Massimo Lancellotti.

Durante i pomeriggi, invece, i partecipanti, rientrando a Palazzo Merulana, si metteranno alla prova con laboratori d’arte e scrittura. Saranno supportati e stimolati dal confronto con artisti contemporanei che si sono occupati di questi temi nell’ambito della loro produzione e con associazioni di settore specializzati nella scrittura creativa e nella lettura animata.

Come opera conclusiva verrà realizzato un libro collettivo!

Modalità di partecipazione

Attività gratuita fino a esaurimento posti disponibili

Dato il numero limitato di posti, si consiglia di prenotare telefonicamente al numero 0662288768.

Si prevedono pranzo a sacco e due merende, sempre da portare da casa.