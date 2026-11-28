Tre anni, ancora. Il professor Tiziano Onesti resterà alla presidenza del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: a suggellare il rinnovo è stata la Segreteria di Stato, con la firma del cardinale Pietro Parolin.

Un mandato che correrà fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028 — una scadenza collegata ai conti dell’istituto, dettaglio che dice quanto la tenuta finanziaria pesi nel giudizio della Santa Sede su di lui.

È una mossa prudente quella del Vaticano, che manda a casa l’ipotesi di un avvicendamento e punta sul regime già collaudato. Negli ultimi anni il Bambino Gesù ha ampliato la propria aura di eccellenza nella pediatria italiana ed europea, tra terapia e ricerca.

Restano però aperte le domande che contano davvero: quanto le prestazioni restano accessibili alle famiglie, come si salda la dimensione di IRCCS con quella di presidio del Servizio Sanitario Nazionale.

E in effetti, nella lunga dichiarazione del presidente riconfermato queste tensioni emergono chiaramente. Onesti parla di «tradurre i progressi della scienza in risposte concrete ai bisogni dei piccoli pazienti» e di rendere le cure «sempre più accessibili»: formule che assumono il valore di impegni misurabili, non di semplici asserzioni di stile. E cita per iscritto la collaborazione con Governo, Ministero della Salute ed enti del SSN — un impegno che, proprio perché diretto a interlocutori pubblici, potrà e dovrà essere verificato.

Al merito personale, l’insediato preferisce il registro collettivo: la riconferma è offerta, dice, «a tutte le persone dell’Ospedale» che ne hanno fatto il successo. Ora la palla passa dalle intenzioni ai risultati: piano pluriennale deliberato dal CdA, cura, ricerca e accoglienza saranno — promette il presidente — la bussola dei prossimi mille giorni.

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