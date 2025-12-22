Banchi più piccoli e pannelli solari: il nuovo volto delle caldarroste a Roma

Via i soliti banchi arrangiati. Nel cuore di Roma anche il profumo delle caldarroste dovrà adeguarsi a nuove regole di decoro e sostenibilità.

Il Municipio I cambia passo e, dopo oltre vent’anni, mette mano a un Piano del Commercio che riscrive la presenza delle attività ambulanti nelle strade più delicate del centro storico.

La prima immagine del cambiamento riguarda proprio i caldarrostai. Dal prossimo bando, chi vorrà continuare o iniziare l’attività dovrà utilizzare strutture uniformi e leggere: banchi piccoli, non più grandi di un metro quadrato, una cassettina essenziale per le castagne e un palo per l’illuminazione.

Niente prese volanti: la luce sarà a basso consumo e alimentata da pannelli solari. Anche l’aspetto sarà regolato, con banchi in ferro battuto e colori scuri, pensati per non stonare con palazzi e piazze storiche. Una scelta condivisa con le Soprintendenze, per provare a mettere ordine senza cancellare una tradizione.

Ma il restyling dei caldarrostai è solo un tassello di un intervento molto più ampio. «Siamo partiti da una mappatura reale di quello che c’era sul territorio», spiega l’assessore municipale al Commercio, Jacopo Scatà.

Un lavoro di analisi che ha permesso di capire dove il commercio ambulante fosse compatibile e dove, invece, rappresentasse un problema di vivibilità e decoro.

Il risultato è un piano che conferma 669 banchi nei mercati rionali e 182 nei mercati all’aperto, introducendo però regole più stringenti e la messa a bando delle postazioni libere.

Allo stesso tempo arrivano tagli significativi: meno 30 per cento di bancarelle ambulanti e una riduzione drastica, del 70 per cento, dei camion bar, da anni sotto accusa per l’impatto sui luoghi simbolo della città.

E proprio dai luoghi simbolo parte lo stop più netto. Il commercio ambulante viene definitivamente escluso da piazza Navona, piazza San Giovanni in Laterano, piazza Santa Maria Maggiore, via della Vite, via Ottaviano e via Cola di Rienzo. Nella zona di Prati il divieto si estende anche a viale Giulio Cesare e via Andrea Doria.

In tutto sono state esaminate circa 300 postazioni considerate incompatibili: la metà è stata recuperata e riorganizzata, evitando la cancellazione secca di altrettante attività.

Un capitolo a parte riguarda le edicole, simbolo di un settore in crisi. Quelle ritenute incompatibili erano circa 60, oggi ridotte a 15. Ma molte, nel frattempo, hanno già chiuso o cambiato destinazione.

«Alla fine – spiega Scatà – parliamo di sei o sette edicole ancora operative, con cui vogliamo aprire un confronto insieme ai sindacati». L’obiettivo è trovare soluzioni che tengano conto della trasformazione del mercato, senza colpire indiscriminatamente chi è rimasto.

La linea del Municipio è chiara: governare il cambiamento senza strappi. «Vogliamo dimostrare che anche nel centro storico di Roma si può tenere insieme il rispetto dei luoghi e la tutela del lavoro», è il messaggio. Una sfida che passa da grandi numeri e decisioni impopolari, ma anche da dettagli all’apparenza minimi: come un banco di caldarroste più piccolo, ordinato e alimentato dal sole.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.