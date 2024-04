Bando chioschi Capocotta, oltre 50 domande per affidamento gestione

Grande partecipazione all’avviso pubblico per la concessione di tre lotti per la gestione dei servizi sulle dune di Capocotta con 57 domande pervenute.

Il bando, pubblicato dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale l’11 marzo scorso a 24 anni di distanza dall’ultima procedura di evidenza pubblica ha l’obiettivo di sanare una situazione che, dal 2015, è stata periodicamente normata con ordinanze contingibili e urgenti o provvedimenti giurisdizionali.

La definizione dell’avviso pubblico è il frutto dell’impegno assunto dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi conseguente all’atto emanato del maggio 2023 dal Direttore generale di Roma Capitale con il quale venivano attribuite al Dipartimento Tutela Ambientale le competenze sui procedimenti di assegnazione delle strutture presenti sulle dune di Capocotta.

Il bando prevede contratti di affidamento della durata di 6 anni rinnovabili per una sola volta. Il Dipartimento Patrimonio ha stimato i canoni annuali a base d’asta per i lotti B e D in € 27.679 e € 32.685 per il lotto A.

