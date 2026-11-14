Barbabietola rossa: betalaine, nitrati e fibre in una radice dal colore intenso

La barbabietola rossa è la forma da radice di Beta vulgaris L., specie della famiglia delle Amaranthaceae alla quale appartiene anche la bieta da foglia. Di questa pianta si consuma soprattutto la radice ingrossata, cruda, cotta, arrostita o trasformata in succo. Il colore rosso intenso, la consistenza tenera dopo la cottura e il sapore dolce-terroso la rendono riconoscibile in molte tradizioni gastronomiche.

Dal punto di vista nutrizionale apporta principalmente acqua e carboidrati, insieme a fibre, potassio e folati. Il valore del piatto dipende però anche dalla preparazione: una barbabietola lessata o arrostita non equivale, per porzione e concentrazione delle sostanze, a un succo concentrato o a un integratore.

La caratteristica tonalità della barbabietola deriva dalle betalaine, pigmenti idrosolubili suddivisi in betacianine, rosso-violacee, e betaxantine, giallo-arancioni. Tra le prime, la betanina è uno dei composti più rappresentativi. Oltre a colorare il tessuto vegetale, queste molecole sono studiate per la capacità di reagire con specie ossidanti in modelli sperimentali.

La barbabietola contiene anche altri composti bioattivi, tra cui sostanze fenoliche. Gli studi descrivono attività antiossidanti e antinfiammatorie di alcuni estratti, ma è importante non confondere ciò che si osserva in laboratorio con un effetto terapeutico dimostrato dopo un normale pasto. La quantità disponibile nell’organismo dipende infatti dalla digestione e dalla trasformazione dei composti.

La lavorazione modifica il profilo dei pigmenti. Le betalaine possono essere sensibili a temperatura, tempo di cottura, ossigeno e condizioni di conservazione; l’acqua di lessatura può inoltre trascinare parte delle sostanze solubili. Per questo colore, metodo di preparazione e contenuto finale non sono necessariamente equivalenti.

Accanto ai pigmenti, la barbabietola è studiata per i nitrati naturalmente presenti. Dopo l’ingestione, una parte dei nitrati viene concentrata nella saliva e trasformata dai batteri del cavo orale in nitriti, che possono contribuire alla formazione di ossido nitrico. Questa molecola partecipa alla regolazione del tono dei vasi sanguigni e rende il succo di barbabietola un oggetto di ricerca cardiovascolare.

In uno studio clinico randomizzato su 68 persone con ipertensione, quattro settimane di consumo quotidiano di 250 mL di succo di barbabietola ricco di nitrati sono state associate a una riduzione della pressione arteriosa rispetto a un succo di controllo povero di nitrati. Il risultato riguarda una preparazione e una dose precise, non tutte le modalità di consumo della radice.

La letteratura, tuttavia, non è univoca. In un altro studio controllato del 2024, condotto su 15 adulti di mezza età o anziani con ipertensione già trattata, quattro settimane di succo ricco di nitrati hanno aumentato nitrati e nitriti nel sangue e nella saliva senza migliorare stabilmente la pressione a domicilio o la funzione vascolare. Questa differenza sottolinea il peso di età, terapie, dosi e caratteristiche dei partecipanti.

I pigmenti delle barbabietole trovano anche applicazioni come coloranti alimentari naturali, mentre gli scarti della lavorazione possono diventare materie prime per ingredienti funzionali. Sono possibilità tecnologiche interessanti, distinte dall’efficacia clinica di un prodotto finito.

La ricetta: Impasto pizza napoletana alla barbabietola

Ingredienti

1 kg di farina tipo 0, W 300–350

450 g di acqua fredda

300 g di purea di barbabietola rossa cotta

28 g di sale

2 g di lievito di birra fresco

15 g di olio extravergine d’oliva

Resa: circa 7 panetti da 250 g

Procedimento

Per iniziare, si frulla la barbabietola rossa precedentemente cotta fino a ottenere una purea liscia, omogenea e priva di grumi. Una volta pronta, si lascia raffreddare completamente prima di incorporarla all’impasto.

Successivamente, si versano nell’impastatrice 400 g di acqua fredda, nei quali si scioglie il lievito di birra fresco. Si aggiunge gradualmente la farina e si avvia la lavorazione a bassa velocità, fino a ottenere un primo impasto omogeneo.

A questo punto, si incorpora poco alla volta la purea di barbabietola, continuando a impastare affinché venga distribuita uniformemente e conferisca all’impasto il suo caratteristico colore.

In seguito, si sciolgono i 28 g di sale nei restanti 50 g di acqua e si aggiunge la soluzione gradualmente, proseguendo la lavorazione.

Nella fase finale, si versa a filo l’olio extravergine d’oliva, continuando a impastare fino al completo assorbimento.

Si prosegue la lavorazione fino a ottenere una massa liscia, elastica e ben strutturata, prestando attenzione a mantenere una temperatura finale dell’impasto di circa 25 °C.

Maturazione e lievitazione

Una volta terminata la lavorazione, si lascia riposare l’impasto coperto per circa un’ora a temperatura ambiente, in modo da favorire l’avvio della lievitazione.

Successivamente, si trasferisce l’impasto in frigorifero a una temperatura di 4 °C, dove viene lasciato maturare per un periodo compreso tra 18 e 24 ore. Questa fase permette di favorire lo sviluppo degli aromi e di migliorare le caratteristiche dell’impasto. Terminata la maturazione, si procede con la suddivisione dell’impasto in panetti da 250 g ciascuno, cercando di mantenere una forma regolare e una superficie liscia.

I panetti vengono quindi disposti nelle apposite cassette per la lievitazione e lasciati riposare a temperatura ambiente per circa 3-5 ore, fino al raggiungimento del corretto sviluppo.

Infine, si procede con la stesura delicata dei panetti, esercitando una pressione leggera e uniforme, in modo da preservare il più possibile l’aria presente all’interno dell’impasto e ottenere una struttura soffice e ben alveolata.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

Nutrients 7 (2015) 2801–2822. https://doi.org/10.3390/nu7042801

Hypertension 65 (2015) 320–327. https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.114.04675

Food Chemistry 272 (2019) 192–200. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.08.022

Food & Function 15 (2024) 4065–4078. https://doi.org/10.1039/d3fo03749e

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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