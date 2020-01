Barberini, Figliomeni (FDI): Riaprire subito metro, basta disagi

“È ancora interdetta dal 23 marzo 2019 la fermata della metro A Barberini a seguito di un incidente sulle scale mobili, con i risultati disastrosi che noi tutti abbiamo sotto gli occhi.

“Non ci sono ancora tempistiche chiare al fine di dare risposte immediate ai cittadini e ai commercianti, in sofferenza già per la fragile economia che ruota attorno alla zona centrale della città, peraltro messa a dura prova da molteplici criticità. Insistiamo ancora una volta affinché la Giunta Raggi vada incontro alle esigenze dei commercianti fornendo un aiuto economico anche per evitare ulteriori chiusure di esercizi commerciali ed artigianali.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo presentato una ulteriore interrogazione e continueremo ad incalzare l’incapace Amministrazione grillina in quanto la città non potrà tollerare ulteriori ritardi”.

È quanto dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.