Barriere architettoniche al Centro Anziani, Rossi (M5S): “Già stanziati a luglio 75mila euro”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo qui di seguito una mail del consigliere Pietro Rossi, Capogruppo M5S V Municipio Roma

Caro direttore,

FDP-PT20190304″. La prossima settimana infatti è previsto un incontro pubblico presso il centro anziani dove verrà spiegato il progetto alla cittadinanza. vorrei una rettifica anche solo per far presente che l’interrogazione del consigliere capitolino è pressoché inutile in quanto il gruppo del M5S al municipio V ha già stanziato in assestamento a luglio 2019 la somma di 75.000 € per “ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI LEPETIT” con numero “

Probabilmente i consiglieri di FDI del V municipio, entrambi membri della commissione Lavori Pubblici, sono particolarmente attenti ad alcune cose ma distratti quando si tratta di altre. E costringono il consigliere comunale a produrre atti corposi che non hanno purtroppo senso vista la sequenza degli eventi. Casualmente poi, proprio in questi giorni c’è stato il sopralluogo al Centro Anziani da parte dei tecnici dell’Ufficio del V Municipio per elaborare il progetto e, sempre casualmente, il giorno dopo esce fuori una interrogazione comunale, forse c’è ancora molto sole e bisogna mettere il cappello su tutto…

In commissione Bilancio e personale tutte le somme stanziate in assestamento sono state esplicitate e spiegate ai commissari ed ai cittadini presenti, appare pertanto stucchevole dover ribadire ogni volta il lavoro svolto.