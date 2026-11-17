Sono partite oggi a Bastogi, sulla palazzina F, le operazioni di montaggio dei ponteggi finalizzate alla rimozione della canna fumaria, alla bonifica dell’amianto e alla successiva sostituzione. L’intervento, affidato al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale, completa il programma che ha già portato al rifacimento delle canne fumarie e delle caldaie in tutte le altre palazzine del complesso.

Contestualmente sono in corso lo sgombero e la pulizia degli spazi comuni sottostanti le grate — con termine previsto entro lunedì prossimo — in base alla convenzione extra-Tari stipulata tra Ama e il Dipartimento Patrimonio, dopo le verifiche sul fissaggio delle grate e la pulizia delle superfici circostanti eseguite nelle scorse settimane.

Le dichiarazioni dell’assessore al Patrimonio Tobia Zevi

«Rimuovere l’amianto significa tutelare la salute dei residenti e rispondere alle preoccupazioni delle famiglie — afferma l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi —. Ringrazio l’assessora Ornella Segnalini e il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici per la tempestività nel dare seguito alle segnalazioni, ribadite anche nel recente incontro con cittadini, sindacati, associazioni e parrocchia».

L’assessore annuncia quindi l’imminente avvio dei lavori strutturali: «Con la bonifica e la pulizia degli spazi comuni proseguiamo un lavoro che tra poche settimane vedrà l’apertura dei cantieri di riqualificazione di Bastogi. Sarà un giorno di festa per tutti, soprattutto per chi vive qui e aspetta da anni questo momento».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza