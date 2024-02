Scuola: Battaglia (Pd), governo mette in ginocchio famiglie, mancato rinnovo graduatorie

Il Governo Meloni “mette in ginocchio le famiglie. Con il mancato rinnovo delle graduatorie per nidi e materne, migliaia tra educatrici e insegnanti di Roma Capitale non potranno più garantire un servizio essenziale, lasciando mamme e bimbi nel caos. Serve urgentemente un provvedimento che sblocchi la situazione, tutelando lavoratrici, lavoratori, famiglie e bambini”.

Lo afferma in una nota la consigliera capitolina Pd Erica Battaglia, presidente della commissione Lavoro di Roma Capitale.

“Non riusciamo a capire perché in termini di propaganda si dica di voler tutelare la maternità e di voler provvedere alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e poi si mettono le famiglie in questa grande difficoltà, non garantendo pari opportunità, diritto all’inclusione scolastica e rispetto dei diritti dei lavoratori. Fratelli d’Italia si conferma il partito dell’ipocrisia”, conclude Battaglia.

