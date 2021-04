Battaglia (Pd): prolungare accoglienza senza fissa dimora

Erica Battaglia della direzione regionale del Pd, in una nota ha dichiarato: “Il Campidoglio accolga la proposta che in queste ore sta circolando tra quanti, operatori del settore e organizzazioni di volontariato, si occupano di persone senza dimora: vista l’eccezionalità del periodo, non cessino al 30 aprile – come da scadenza naturale ogni anno per il piano freddo – i progetti di accoglienza, ma anzi si colga l’occasione per ripensare una progettualità efficace 365 giorni l’anno verso quanti vivono in strada”.

“L’accoglienza – ha concluso Battaglia – in luoghi sicuri e permanenti aiuterebbe a tutelarli e permetterebbe ad operatori e professionisti azioni di inclusione sociale di lungo periodo, e non solo fornitura di pasti o dimore per dormire. La pandemia può essere occasione per ripensare i servizi territoriali. Serve testa e investimento, oltre che volontà politica. Roma Capitale può essere, se vuole, un buon esempio”.