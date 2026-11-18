“Un grande risultato quello dell’acquisizione al Patrimonio di Roma Capitale dell’area ubicata tra via Cesena e via Urbino nel Municipio VII. Con il voto dell’Aula Giulio Cesare finalmente diamo una risposta alle

battaglie decennali che i comitati di cittadini e cittadine del territorio hanno portato avanti con costanza e determinazione.

L’acquisizione permette infatti di tornare in possesso di un’area che diventerà giardino pubblico attrezzato, cosa che consentirà non solo di superare lo stato attuale di abbandono ma anche di restituire bellezza e qualità della vita ad una parte di città densamente abitata. Siamo lieti di questo risultato e ringraziamo, oltre che i comitati, anche il sindaco Gualtieri e l’assessore Zevi per la sensibilità dimostrata“.

Così in una nota Erica Battaglia e Rocco Stelitano, consiglieri capitolini del PD.

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