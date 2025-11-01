Battistini, gruppo di “latinos” borseggiano un turista americano sulla metro A: arrestati

Non si allenta la morsa della polizia di stato contro i borseggiatori che agiscono a bordo dei treni della metropolitana.

Gli agenti della Questura, impegnati nei controlli mirati in vista del Giubileo 2025, hanno arrestato tre cittadini di origine sudamericana sorpresi dopo aver derubato un turista statunitense sulla linea A, in prossimità della stazione Battistini.

Il colpo è avvenuto con un copione ben noto: i tre hanno agito in gruppo, distraendo la vittima e sottraendole il portafoglio. Ma l’uomo, accortosi subito dell’ammanco, ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, anche grazie all’aiuto degli amici con cui stava visitando la Capitale.

Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti del distretto Trevi-Campo Marzio sono riusciti a individuare e bloccare i sospetti a poca distanza. Durante la perquisizione è stato recuperato il portafoglio rubato, contenente diverse banconote in dollari americani.

Non si esclude che i tre siano dei “pendolari del borseggio”, come ipotizzato dagli investigatori: al momento dell’arresto, infatti, avevano con sé biglietti aerei elettronici per Barcellona, con partenza prevista proprio nella stessa giornata del furto.

L’episodio conferma l’efficacia dei servizi di controllo potenziati dal nucleo Polmetro della Questura, che presidia quotidianamente le principali stazioni della metropolitana, soprattutto quelle a maggiore afflusso turistico.

Grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, il bottino è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre per i tre borseggiatori si sono aperte le porte del carcere.

