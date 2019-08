Bella Musica, straordinario concerto di musica classica a San Lorenzo in Lucina a Roma

Straordinario concerto d’orchestra di musica classica ad alto livello a Roma, presso la Basilica San Lorenzo in Lucina nell’omonima piazza domenica 25 agosto 2019, ore 21:00. Ingresso gratuito.

L’evento è Bella Musica. I Giovani Ambasciatori degli Itinerari Europei di Mozart (progetto dell’Università Mozarteum di Salisburgo in collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e l’Università della Musica di Wuerzburg).

Il progetto Bella Musica nasce per iniziativa del prof. Stefan David Hummel della Università Mozarteum di Salisburgo in Austria e si propone di realizzare una serie itinerante di concerti nei luoghi mozartiani in Italia, cioè in quelle città italiane dove il grande compositore salisburghese ha operato e composto.

L’orchestra, composta da circa 40 elementi, è frutto di una collaborazione internazionale: di essa fanno parte giovani musicisti dell’ Università Mozarteum di Salisburgo, dell’Università della Musica di Wuerzburg in Germania e del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

Oltre a Roma e la Città del Vaticano, Bella Musica sarà presente ad Assisi, alla Reggia di Portici, Napoli, Firenze, Bologna e Lamole in Chianti. La particolarità dell’orchestra Bella Musica è che i suoi membri si esibiscono anche come coro; in questa formazione, infatti, sono stati invitati dal Prefetto del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano per accompagnare la Santa Messa Capitolare del 25 agosto 2019.