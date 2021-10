Belluzzo (Fd’I / ACE): una proposta per le aiuole dal Comitato Spontaneo Torpignattara

Sabato 23 ottobre 2021, il Comitato Spontaneo insieme al suo rappresentante Paolo Antonilli, ha iniziato ad incontrare tutti i negozianti di via Torpignattara per trovare nuove idee per migliorare il quartiere. Una delle proposte più interessanti è risultata essere l’adozione delle aiuole, in questa ipotesi ogni aiuola verrà presa in gestione da un negozio, da una associazione, da un comitato o da singoli cittadini per manutenerla, togliendo degrado e sporcizia.

Nel corso della passeggiata, purtroppo abbiamo anche riscontrato che all’altezza del civico 14 di Via di Torpignattara è ancora presente una voragine dentro una aiuola, e sarà importante che vengano effettuate quanto prima delle verifiche, in quanto le cause potrebbero essere molte, un allaccio fognario rotto, una perdita dell’idrica o delle fogne, un semplice dissesto del terreno, o qualcosa di relativo al dissesto idrogeologico in quanto la zona è spesso interessata da cavità ipogee ed in tal caso si potrebbe anche rischiare una voragine più grande.

Nel mese di marzo 2021, era già stato sollecitato il Comune di Roma per delle verifiche come da immagini.