Belluzzo (Fd’I): Sconcerto per sospensione lavori dell’asilo nido di via Molfetta – via Locorotondo

“Siamo sconcertati per le notizie di una seria criticità circa la copertura finanziaria dell’opera già iniziata, apprese durante la sessione della Commissione Lavori Pubblici, di cui sono Presidente nel Municipio Roma V, sessione nella quale avevo posto all’ordine del giorno proprio lo stato dei lavori per la Costruzione dell’asilo nido di Via Molfetta – Via Locorotondo.”

Così in una nota Christian Belluzzo, Consigliere e Presidente V Commissione (LLPP/Mobilità/Edilizia) del Municipio Roma V.

“L’anomalia – progue Bertuzzo – è rappresentata dal fatto che sebbene risultino disponibili dei fondi, tali impegni rappresentano soltanto una PARZIALE COPERTURA DEL PIANO ECONOMICO, come rappresentato più volte dalla Direzione Tecnica del Municipio Roma V, che da maggio 2021 ha sollecitato e chiesto informazione a tutti gli uffici competenti e dalla quale a seguito di mia richiesta in commissione, ho ricevuto la documentazione relativa.

La Direzione tecnica del Municipio Roma V si era infatti resa conto a maggio quando era stato presentato all’ufficio gare e appalti, un ulteriore avanzamento dei lavori, ed era stato risposto che non risultavano più coperte tutte le somme previste nel quadro economico, ovvero una parte dei finanziamenti era ancora presente ma una parte che riguarda la quota lavori era sparita. La Direzione Tecnica si era così mossa in ogni sede, anche contattando la Regione Lazio che compartecipa per una parte della quota, temendo che vi fossero problemi con questi fondi, ma la Regione Lazio riconfermava il finanziamento per la loro quota parte. A questo punto il manco ci si rendeva conto che era dipeso esclusivamente da Roma Capitale. Definanziare senza un motivo valido un’opera pubblica contrattualizzata, consegnata ed in corso d’opera, è un atto molto grave se fatto per volontà, e se è un mero errore, deve essere ricucito il tutto quanto prima, ma stranamente abbiamo avuto per ora solo il silenzio della giunta.

Il 9 luglio, di nuovo la Direzione Tecnica del Municipio Roma V, concludeva in una nota “si chiede di fornire con urgenza informazioni, con particolare riguardo alle operazioni di riaccertamento di bilancio, in quanto questa Direzione ha in corso contrattualità con soggetto terzo, ora in regime di sospensione, il cui protrarsi espone l’Amministrazione a possibili rivalse del soggetto contrattualizzato, oltreché impedire la conclusione di un’opera di pubblico interesse, con grave danno alla collettività”. Tra i riceventi della lettera il Presidente del Municipio Roma V, la Giunta e l’Assessore al Bilancio del Municipio Roma V, dai quali ancora ci attendiamo una risposta sulle motivazioni e le azioni che devono essere intraprese per la risoluzione di questo grave e serio problema. Noi andremo avanti, non ci fermiamo”.

