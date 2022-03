“Bene celebrare Giornata su Malattie Neuromuscolari ma occorre più assistenza!”

“Oggi celebriamo la *Giornata sulle Malattie Neuromuscolari*, giunta oramai alla sua quinta edizione, e il nostro pensiero più affettuoso non può che rivolgersi a coloro che ne soffrono e alle loro famiglie che affrontano ogni giorno le difficoltà senza poter contare su una rete capillare adeguata in tutto il territorio nazionale.

Un ringraziamento di cuore lo rivolgiamo al personale medico, ai caregiver ed a tutti i volontari che, con la loro professionalità e passione, sono accanto ai pazienti che vivono in questa condizione. Queste giornate sono finalizzate alla costante divulgazione dell’evoluzione clinica e scientifica, ma al tempo stesso queste ricorrenze non possono distrarci dal vero obiettivo da raggiungere per la quotidianità ossia la vicinanza delle Istituzioni a chi ne soffre. Purtroppo lo abbiamo sperimentato negli anni dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che tutto ciò non è avvenuto con i pazienti e le famiglie abbandonati a loro stessi subendo sulla loro pelle gli effetti collaterali della pandemia come la sospensione delle terapie riabilitative e la sospensione delle visite di controllo. Ebbene, tutto ciò deve spingere la società a fare ancora di più e per tutto ciò continueremo a batterci affinché situazioni come quelle affrontate nella pandemia non si ripetano mai più”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Roberta Angelilli e Francesco Figliomeni, dirigenti nazionali del partito.