“Benevolenza cosmica” di Fabio Bacà libro del mese del LAB Perlasca

Mercoledì 26 maggio 2021, ore 17:30 il LAB Perlasca incontra Fabio Bacà e il suo libro “Benevolenza cosmica” scelto in questo mese.

L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook dalle pagine @bibliopointperlasca e @liberinantes.

Per partecipare alla discussione del libro invece, inviare una e-mail a bibliopointpietralata@gmail.com, sarete ricontattati per ricevere il link all’incontro.

A Kurt O’Reilly non ne va bene una. Ma una, eh? Il medico cui si rivolge per un piccolo fastidio gli spiega, esterrefatto, che in tutti i casi conosciuti quel problema ha un esito nefasto – tranne che nel suo. Sul lettino di un tatuatore, una sensazionale pornostar gli lascia intravedere un paradiso a portata di mano. I soldi investiti distrattamente non fanno che moltiplicarsi. Persino il tassista che lo scorrazza in una Londra appena spostata nel futuro insiste per pagargli lui la corsa. No, decisamente qualcuno trama alle sue spalle, e a Kurt non resta che tentare di capire chi, e perché. Un po’ alla volta una macchinazione verrà fuori, in effetti, ma non possiamo dire altro: perché la macchinazione è questo singolare, trascinante, divertentissimo romanzo.