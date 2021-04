Bentornata Primavera, assegnato il Premio Rondinella

Mercoledì 28 aprile nella sede della Sogester in via W. A. Mozart19 si è tenuta, nel rispetto delle norme anti covid la cerimonia conclusiva della terza edizione di Benvenuta Primavera che ha riscosso un grande successo. Un appuntamento atteso che ha visto la premiazione degli artisti partecipanti e l’assegnazione del Premio Rondinella”

Sono stati premiati gli artisti espositori: BELISARI Carla, BOATA Elena, CAROCCI Elio, CERIO Silvia, CONSOLE Eduardo, COSTA Simonetta, CUTOLO Angela, DE CASAMASSIMI Marina, DI DOMENICA Lucia, FEDELI Stefano, GIOVANNETTI Giovanni, LUCIDI MARIA Cristina, MARIANI Anna, MIGLIORATO Tina, PELONERO Calogero, SARDELLA Nando, SBARAGLIA Leonardo SONGINI Franco, TINTO Carla.

Per il Premio Rondinella, il 1° premio (quadro n. 1) è assegnato dalla giuria tecnica

(composta dal Maestro Michael Lemma e dal Prof. Gianfranco Bartolotta) all’artista: LEONARDO SBARAGLIA. Il 2° premio (quadro n. 8) è stato assegnato dalla giuria popolare

(composta dalla somma dei voti ricevuti su Facebook e dei voti cartacei ricevuti sul posto)

all’artista: ANGELA CUTOLO.

Si è conclusa così l’esaltante rassegna di tre giorni di eventi letterari, sociali, artistici, musicali che hanno preso il via giovedì 22 aprile 2021, sono proseguiti venerdì 23 e si sono conclusi sabato 24 aprile 2021 in diverse location di Colli Aniene: in viale Ettore Franceschini, via Meuccio Ruini, largo Nino Franchellucci, via Edoardo D’Onofrio.

Un successo che ha premiato il coraggio degli organizzatori l’Associazione di Promozione sociale IL FORO, con il supporto di Sogester, che hanno dato vita ad una manifestazione interamente in presenza.

Una menzione speciale va all’ideatore di Benvenuta Primavera Luigi Polito e al meraviglioso staff di Sogester e Il Foro, ancora una volta straordinari per efficienza, entusiasmo, amore per il quartiere.

L’evento Benvenuta Primavera è stato realizzato in collaborazione con le Associazioni: La Chiocciolina OdV, Cuore in musica academy, Piccoli Giganti, Ass. Italiana Casa Onlus,

L’Anfiteatro, L’Isola che non c’è, Complesso bandistico Arturo Toscanini, Ass. culturale e teatrale I Scoordinati, I nostri figli al centro della sQuola, Coro Simul Voces, Ass. Periferie, Lolly Dance School, Uniti per la Cervelletta, Vivere a Colli Aniene, Fotoincontro, Angsa Lazio, Nova Familia asd, Astarte, Nuovo Coro Popolare, Roma C.N.G.E.I., Anton Rubinstein, Centro Studi Atelier Centodue, Er Gazebo, Retake, Roma oltre le mura, Roma per Liga, Spazio Tempo per la Solidarietà, Gruppo Sport e Natura.