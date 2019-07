Benvenuti: “Differenziata diminuisce, aumenta la produzione di rifiuti e la Raggi promuove favola sulle plastiche”

“Dopo le sconcertanti parole pronunciate dalla Sindaca Raggi nello scorso aprile «Stavamo lavorando sul divieto

di utilizzo delle plastiche monouso a Roma”, il fallimento del progetto delle “Domus Ecologiche” è di ieri la notizia di una

sperimentazione di soli 12 mesi per consegnare bottiglie di plastica e ricevere un ticket viaggio in sole tre stazioni metro di Roma, Piramide, San Giovanni e Cipro, proprio in quella metro che non è certo l’eccellenza del trasporto pubblico cittadino”.

“Vi è da evidenziare che per la prima volta da un decennio nella Capitale guidata dalla Sindaca Raggi la raccolta differenziata invece di incrementare diminuisce, sembrerebbe che si attesta al 43,9%, un 0,4% in meno rispetto al 44,3% con cui si era chiuso il 2017 e la produzione dei rifiuti invece di diminuire è aumentata”, l’indifferenziato di circa un 6% nell’ultimo anno”.

È quanto ha dichiarato Piergiorgio Benvenuti, ex Presidente dell’Ama sino al gennaio 2014 ed oggi portavoce del Movimento ecologista Ecoitaliasolidale.

“Sono nettamente convinto che la plastica è uno dei mali che affligge il mondo e soprattutto i mari, ma collegare il fatto gravissimo del decremento della differenziata a Roma , dell’aumento della produzione dei rifiuti e della mancanza di nuovi impianti, oltre che di un servizio totalmente inadeguato, non ha proprio senso e soprattutto è un programma poco credibile”.

“Ora è il momento di chiedere all’attuale vertice di Ama ed agli amministratori di Roma Capitale perché l’incremento della Raccolta differenziata è di fatto bloccata, anzi sembrerebbe diminuire, perché la produzione dei rifiuti a Roma invece di diminuire è aumentata, perché non sono state inaugurate altre Isole Ecologiche, perché per mesi non ha funzionato la raccolta degli ingombranti gratuita a domicilio, perché molti mezzi dell’azienda sono bloccati nelle autorimesse e non vengono riparati, perché si è bloccato l’ampliamento dell’impianto di compostaggio Ama a Maccarese, e potrei continuare

all’infinito.

“Ai cittadini è stata promessa la discontinuità, la città, ma anche i turisti – ha proseguito Benvenuti – si trovano a dover subire in tema di rifiuti e non solo, un danno quotidiano di efficienza e di immagine, vi è quindi necessità di cambiare completamente. Quindi riprendere concretamente lo sviluppo della strategia Rifiuti Zero che vorremmo ricordare è partito da lontano, negli anni passati e sicuramente prima dell’avvento della Sindaca Raggi che in questi giorni invece di soluzioni reali ha raccontato l’ennesima favola, i ticket-metro “ecologici” e la messa al bando della plastica nella Capitale”.