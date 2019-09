Benvenuti (Ecoitaliasolidale, ex Presidente Ama): arriva nuovo assessore al Verde, ma senza delega per i rifiuti

“Speriamo che il neo assessore Laura Fiorini, oltre ad aver militato nei 5Stelle nello stesso municipio della prima cittadina, abbia competenze per amministrare parchi e alberi della città, da anni totalmente abbandonati.” E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale che nel passato ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Ama.

“Dopo le dimissioni dell’ex titolare all’Ambiente Pinuccia Montanari, avvenute ben sei mesi fa, – continua Benvenuti – la Sindaca prova a sostituirla con una attivista del suo stesso Municipio, escludendo nelle competenze proprio il tema dei rifiuti che in questi ultimi anni risulta tragicamente un tema centrale per la mancanza di una adeguata pianificazione sia per la raccolta, gli impianti e la pulizia della città.”

“E’ necessario un futuro diverso per i cittadini di Roma – conclude Benvenuti – per la gestione del verde pubblico, per l’immagine e l’efficienza della Capitale d’Italia, ora vediamo se la nuova nomina può ottemperare a tutto questo.”