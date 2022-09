Benvenuti (Ecoitaliasolidale): “Subito la disinfestazione delle scuole, prima della riapertura”

“Da qualche mese stiamo lanciando un ennesimo allarme per Roma, chiaramente inascoltato da chi amministra la Capitale, dell’arrivo della “vespa Orientalis”. Le cause sono sempre le stesse, emergenza rifiuti e la mancanza di manutenzione e cura del verde”.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale

“Sta di fatto che oltre alle parole a Roma prosegue a non esserci una soluzione adeguata a tali problemi. Ed è bene ricordare che a tutt’oggi nella Capitale vivono 10 milioni di Topi, circa 3 per ogni cittadino. Con la nuova amministrazione Gualtieri -prosegue Benvenuti- i problemi sono gli stessi, dai topi ai cinghiali, dalle blatte alle cimici, dalle pulci alle vespe “Orientalis” a causa dei rifiuti in strada non raccolti per giorni e la mancanza di una manutenzione adeguata del verde. Si prosegue a non trovando soluzioni adeguate ai mille problemi irrisolti e non servono trovate “innovative”, soprattutto in ambito ambientale, bensì una adeguata programmazione fatta di competenze e soluzioni concrete. A proposito di concretezza -conclude Benvenuti- vorremmo ricordare che mancano ormai pochi giorni all’apertura delle scuole e sarebbe opportuno la pulizia e la disinfestazione degli spazi comuni delle scuole romane”.