Benvenuti (FI, Ecoitaliasolidale): “Il piano straordinario rifiuti di Gualtieri non sta funzionando”

“Il piano straordinario sui rifiuti annunciato dal neo Sindaco Gualtieri non sta decollando e non solo per il ponte di Ognisanti o lo sciopero di lunedì, ora vi sono i tir bloccati a Rocca Cencia, i problemi per la manutenzione dei mezzi che funzionano solo al 40%. Sta di fatto che i romani osservano il medesimo disastro rispetto alla precedente amministrazione Raggi con cumuli di spazzatura ancora

in bella vista nelle strade. Un piano che al momento prevede il trasporto dei rifiuti dei romani in altre Regioni sino a raggiungere gli inceneritori in Germania ed in Austria, per gran parte con trasporto su gomma, quindi con un rilevante e negativo impatto ambientale. Non va meglio per il consueto Piano foglie dell’Ama che sarebbe dovuto partire per tempo, ed invece non è stato concretamente avviato causando con le piogge di questi giorni i soliti problemi con strade e marciapiedi allagati.

E’ il commento di Piergiorgio Benvenuti, già Presidente di Ama SpA,

oggi responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma e

Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“I tappeti di foglie – prosegue Benvenuti – hanno rappresentato un costante pericolo in gran parte della città, determinando anche allagamenti non essendo state adeguatamente disostruite le caditoie. La città ancora una volta sta subendo questa ennesima carenza. Come abbiamo più volte segnalato, la carenza del piano foglie oltre a creare problemi in caso di pioggia, allo stesso tempo fanno aumentare il tasso di inquinamento nella città. Anche le foglie non raccolte

assorbono il PM10, le polveri sottili che in questo modo proseguono ad essere respirate in modo diffuso dai cittadini, soprattutto daibambini. Da tempo stiamo sostenendo che la qualità dell’aria nella Capitale, al pari della gestione dei rifiuti e la manutenzione delle aree verdi è pessima, con un danno enorme sia di carattere ambientale che per la salute dei residenti e di chi vive e frequenta la città, tanto che Roma nella classifica del Rapporto Ecosistema Urbano 2021 si attesta

all’86’ posto della classifica. Per fare una comparazione con gli anni e le amministrazioni precedenti, vi è da ricordare che nel 2006 la Capitale si trovava al 55esimo posto”.

“Ora la neo amministrazione – conclude Benvenuti – si deve impegnare, ma seriamente per la difesa della città più verde d’Europa e più bella del mondo, per i romani, i turisti, l’immagine complessiva dell’intero Paese, ma i primi passi della neo amministrazione a guida Gualtieri non sembrano essere adeguati in tema ambientale e nella gestione dei rifiuti”.