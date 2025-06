Ecco la Roma dei “latinos”, da tempo nella scena criminale della città

“Viva la Raza!” urlava Eddie Guerrero salendo sul ring. Il wrestler messicano lo gridava con fierezza, mescolando ironia e orgoglio latino. Oggi, a Roma, quello slogan sembra risuonare tra i vicoli delle periferie con un significato tutto nuovo. Meno show, più realtà. Più strada, meno spettacolo.

I “latinos” di Roma non sono più solo i ragazzi col ritmo nel sangue e la famiglia lontana. Sono una generazione urbana, cresciuta tra la trap, i social e i palazzi popolari. Alcuni lavorano, altri arrancano, tanti finiscono nei radar delle forze dell’ordine. Ed è così che la cronaca si mischia all’identità.

Negli ultimi mesi i loro nomi sono apparsi più volte nei bollettini di polizia. Risse, furti, rapine. E spesso tutto documentato in diretta su Instagram o TikTok. Giovani, giovanissimi. Con il cappuccio calato sugli occhi e la rabbia che brucia come benzina.

Tra Tor Bella Monaca, La Rustica e Centocelle, il “marchio latino” non è più solo culturale: diventa segno di appartenenza, di fratellanza, di sopravvivenza. Bande spontanee, amicizie di quartiere che si trasformano in piccoli clan. E quando si muovono, lo fanno in gruppo. Con regole loro, con codici tutti da decifrare.

«Qui o ti fai rispettare o sparisci», dice José, 25 anni, romano di nascita ma con il cuore in Ecuador. «Noi non siamo criminali. Ma se non hai niente, ti prendi quello che puoi». Le sue parole fanno male, ma raccontano la verità: molti di questi ragazzi sono invisibili. Vivono in case sovraffollate, lasciano presto la scuola, non trovano un lavoro stabile. L’identità latinoamericana diventa scudo, famiglia, motivo di orgoglio… ma anche di esclusione.

E Roma? Roma guarda, giudica, poi dimentica. E intanto un’intera generazione cresce ai margini. Non stiamo parlando solo di devianza. Ma di un vuoto lasciato aperto, dove l’unico futuro possibile sembra quello raccontato nei testi di una canzone trap.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.