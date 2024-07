Bertucci (Fd’I), su politiche bilancio la via è quella giusta, critiche Pd mera propaganda

“Il Defr 2025 appena presentato in giunta, politiche di bilancio improntate al sostegno dei territori, l’impegno costante per i servizi ai cittadini, un lavoro attento per il presente ed il futuro, un grado di solidità cresciuto e riconosciuto negli scorsi mesi anche dalla prestigiosa agenzia Moody’s, e soprattutto l’impegno costante per la riduzione di quel debito che abbiamo trovato ed affrontato fin dal nostro insediamento e che il PD dovrebbe ricordare particolarmente bene.

La nostra Regione guidata dal presidente Rocca proseguirà sulla via della stabilità, di una governance solida, del miglioramento delle prestazioni e del risanamento dei conti, tutto senza tagliare i servizi, un lavoro che l’assessore Righini ed i suoi uffici stanno portando avanti con competenza ed attenzione.

Per tutto questo, quanto dichiarato dal gruppo del PD Lazio sulle politiche di bilancio messe in atto da questa amministrazione rientrano nella mera propaganda, e pertanto, come ha già dichiarato il nostro capogruppo Sabatini, le rimandiamo da dove sono arrivate.

Prudenza, attenzione, rigore: questo caratterizza le nostre politiche di bilancio, e lo stiamo dimostrando dal primo giorno”, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio

