Biblioline Perlasca. Eventi e attività a distanza della settimana

Ecco di seguito il programma della prossima settimana della nuova Biblioline.

Leggiversari

Lunedi 6 aprile

Lettura di frammenti e pagine di autori celebri o un po’ dimenticati di cui ricorre l’anniversario. Questa volta però, le pagine degli autori più celebri, verranno direttamente a casa vostra. Il primo appuntamento dei Leggiversari online è fissato per il 6 aprile con la cara Mariateresa, che ci leggerà alcuni estratti di Gianni Rodari, in occasione del centenario dalla sua nascita.

Per vedere i video della Biblioline segui il canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w/featured

Libri Libera Tutti

Mercoledì 8 aprile

Libri Libera Tutti. Letture a domicilio per bambini curiosi

La nuova rubrica online di video-letture pensata per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni. Il libro scelto di questa settimana è Jelly Anatroccolo di Anna Grossi e Lidia Formilli. Per vedere i video della Biblioline segui il canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w/featured

Un giorno a Pietralata Podcast

Venerdì 10 aprile

Un giorno a Pietralata. Ricordare, raccontare, ascoltare e accogliere le storie del nostro territorio. Secondo episodio per Un giorno a Pietralata, il podcast che accoglie e raccoglie voci e memorie dei vecchi e nuovi abitanti di Pietralata. L’idea è quella di far circolare e mettere in comune tante esperienze diverse: vogliamo contribuire a far sì che questo momento di confinamento fisico delle persone non sia anche isolamento sociale e a far sentire la voce della nostra comunità.

Chi vuol lasciare traccia di una propria testimonianza e partecipare al podcast, può inviare un’e-mail con un messaggio audio e una breve presentazione all’indirizzo bibliopointpietralata@gmail.com.

Per seguire il podcast di Un Giorno a Pietralata seguire il link: https://www.spreaker.com/show/un-giorno-a-pietralata