Biblioline Perlasca: gli eventi a distanza della settimana

Ecco gli eventi a distanza della settimana di Biblioline Perlasca

Un giorno a Pietralata Podcast

Lunedì 11 maggio

-------------------------------------

Un giorno a Pietralata. Ricordare, raccontare, ascoltare e accogliere le storie del nostro territorio.

Quinto episodio per Un giorno a Pietralata, il podcast che accoglie e raccoglie voci e memorie dei vecchi e nuovi abitanti di Pietralata. L’idea è quella di far circolare e mettere in comune tante esperienze diverse: vogliamo contribuire a far sì che questo momento di confinamento fisico delle persone non sia anche isolamento sociale e a far sentire la voce della nostra comunità.

Se volete lasciare traccia di una vostra testimonianza e partecipare al podcast, mandateci un’e-mail con un messaggio audio e una vostra breve presentazione all’indirizzo bibliopointpietralata@gmail.com.

Per seguire il podcast di Un Giorno a Pietralata segui il link: https://www.spreaker.com/show/un-giorno-a-pietralata

Gli insoliti noti

Martedì 12 maggio

Gli Insoliti Noti. Incontri ravvicinati con amici scrittori.

La rubrica online di incontri ed interviste con gli autori di libri. Nel secondo episodio, alcuni ragazzi e ragazze dell’Istituto Scolastico Giorgio Perlasca intervistano Daniele Aristarco, autore di libri tra cui Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

LibrAlata

Mercoledì 13 maggio

Libralata. Letture a distanza della grande narrativa di ieri e di oggi

Anna Grossi legge alcuni estratti dal libro Non ora, non qui di Erri De Luca.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

Libri Libera Tutti

Venerdì 15 maggio

Libri Libera Tutti. Letture a domicilio per bambini curiosi

La rubrica online di video-letture pensata per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni. Questa settimana Valentina Valecchi dell’Associazione Informadarte legge La storia di Peter Coniglio tratta dal libro Il mondo di Beatrix Potter.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

La Stella Polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA SAPERE

Interessante articolo per docenti dove si affrontano i temi dell’emergenza come opportunità e dell’educazione in un mondo globale, entrambi messi in evidenza dal Covid.

COSE DA FARE

Il gruppo di ricerca delle Piccole Scuole di Indire prende spunto da la Grammatica della Fantasia di Gianni Rodari, per dare vita a un laboratorio di “geografia fantastica” per le piccole scuole (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Si tratta di “Spaesi. Un laboratorio di geografia fantastica”, che nasce con l’obiettivo di aiutare i docenti a lavorare in rete con i propri alunni componendo canzoni, filastrocche, narrazioni, giochi di parole, storie e poesie.

http://www.laricerca.loescher.it/istruzione/2046-spaesi-un-laboratorio-di-geografia-fantastica.html

SUGGERIMENTI E CURIOSITÀ

Per i creativi, idee pratiche per chi si vuole cimentare da solo o con figli e nipoti in attività creative

http://www.appasseggio.it/blog/paesaggi-di-carta-carta-colla-e-voglia-di-giocare-ecco-il-collage/

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo: https://linktr.ee/bibliopointperlasca

