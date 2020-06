Biblioline Perlasca, gli eventi e attività a distanza della settimana

Biblioline Perlasca chiude la stagione invitando alla visione degli ultimi episodi di alcune delle rubriche sbocciate da questo particolarissimo periodo.

Un giorno a Pietralata Podcast

Lunedì 22 giugno

Un giorno a Pietralata. Ricordare, raccontare, ascoltare e accogliere le storie del nostro territorio.

Mariateresa Pindilli legge un suo racconto di fantasia ambientato a Pietralata intitolato A professore’. Una storia drammatica, cruda e amara tipica di una periferia pasoliniana.

Per ascoltare Un giorno a Pietralata Podcast segui il link: https://www.spreaker.com/show/un-giorno-a-pietralata

Biblio Gang

Mercoledì 24 giugno

Biblio-Gang. Armati di buone letture

In questo episodio omaggiamo Malala Yousafzai, recentemente laureata a Oxford in filosofia, politica ed economia, con una lettura di Lucia Megli del capitolo No all’ignoranza: Malala Yousafzai, tratto dal libro Io dico no! – Storie di eroica disobbedienza di Daniele Aristarco (Einaudi Ragazzi).

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

Po(s)t-Pourri

Giovedì 25 giugno

Po(s)t-Pourri. Contributi dal territorio… e non solo!

Giovedì ospiteremo Nonna Ela, l’impastatrice di fiabe, storie e leggende, che sa rivolgersi a grandi e piccini. In questo episodio legge Il pesciolino d’oro, una fiaba di origini russe trascritta originariamente da Aleksandr Pushkin, che ci insegna ad essere contenti di ciò che già si ha, perché ad esagerare, spesso si rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano!

Emanuela D’Ortona nasce come attrice, si occupa di ricerca sul patrimonio storico e culturale del suo territorio (l’Abruzzo), lavorando principalmente in spettacoli incentrati sul recupero della memoria storica e popolare. Si definisce, “oper-attrice ecologica” perché la sua intramontabile passione è quella di raccogliere, recuperare, riciclare, custodire. “Cunde, fatte, storie, fàvele e favelétte”, insieme alla lingua dialettale ed al territorio, sono per Lei Beni Comuni da salvaguardare.

Per ascoltare il podcast di Po(s)t-Pourri segui il link:

https://www.spreaker.com/show/po-s-t-pourri

Libri Libera Tutti

Venerdì 26 giugno

Libri Libera Tutti. Letture a domicilio per bambini curiosi

La rubrica online di video-letture pensata per tutti i bambini di età inferiore ai 10 anni. Questa settimana Maria gallone legge L’elefantino, un racconto tratto dal libro Storie proprio così di Rudyard Kipling.

Il video sarà disponibile sul nostro canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w?view_as=subscriber

La Stella polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA LEGGERE

Liliana Segre si rivolge ai maturandi 2020: “È un sacrificio che avete dovuto fare, molto più che per voi stessi, per la parte della società più esposta all’epidemia: i malati, gli anziani, i vostri nonni. Mi piace molto pensarvi tutti come Enea che porta in salvo da Troia il padre Anchise caricandoselo sulle spalle: un’immagine di grande civiltà.”

https://www.repubblica.it/dossier/scuola/maturita-2020/2020/06/16/news/liliana_segre_ai_maturandi_2020_per_me_sopravvissuta_al_lager_lo_studio_fu_balsamo_per_le_mie_ferite_-259366520/?ref=fbpr&refresh_ce

COSE DA SAPERE

L’Indire sta conducendo un’indagine rivolta ai docenti di tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, per valutare l’impatto della chiusura delle scuole sulle pratiche didattiche durante l’emergenza coronavirus.

http://www.laricerca.loescher.it/istruzione/2046-spaesi-un-laboratorio-di-geografia-fantastica.html

SUGGERIMENTI E CURIOSITÀ

L’Associazione Forum del Libro si rivolge, all’interno della rubrica Passaparola 2020, ad alcuni professionisti tra cui Lucia Megli, insegnante dell’IC G. Perlasca, Simonetta Bitasi (Gruppi di Lettura Mantova), Giulio Mozzi (scrittore) e Anna Maria Montinaro (Presìdi del Libro), per parlare de L’Italia dei lettori: insieme, vicini e lontani. Per chi si fosse perso la diretta del 19 giugno, questo è il link:

https://www.youtube.com/watch?v=nMoC87kM6_U

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo: https://linktr.ee/bibliopointperlasca