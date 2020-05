Biblioline Perlasca: gli eventi e le attività a distanza della settimana

Ecco gli eventi e le attività a distanza della settimana di Biblioline Perlasca.

B.L.A. Biblioteche Luoghi Aperti

Nasce oggi un nuovo sito della rete B. L. A., Biblioteche Luoghi Aperti.

La rete che raccoglie nove biblioteche scolastiche di altrettanti Istituti di Roma, comprensivi e superiori, aveva previsto, a conclusione del proprio progetto, una grande Festa della Lettura per il Maggio dei Libri, ma non potendola fare per le note vicende legate all’emergenza Covid, ha raccolto lavori e attività del proprio Maggio nella Rete, come sono stati chiamati tutti gli eventi organizzati in questo periodo nelle varie scuole, realizzando appunto questo sito.

Come le biblioteche di questa Rete, anche il loro sito vuol essere un “luogo aperto” di incontro e confronto per coloro che amano la lettura in tutti i suoi sensi.

Tutti insieme, ognuno con il proprio libro, con la propria voce e con la propria faccia, uniti e solidali intorno ai libri e alla lettura.

Il sito è visibile all’indirizzo: https://blabibliotecheluoghiaperti.wordpress.com/

Tuttopedia Podcast

Lunedì 1 giugno

Tuttopedia, l’enciclopedia libera e collaborativa. Viaggio-intervista in compagnia dei nostri esperti per attraversare i campi della conoscenza umana.

A seguito dell’epidemia sono avvenute profonde modificazioni nell’organizzazione sociale (a iniziare da quella sanitaria) e un terremoto economico di portata mondiale. È possibile immaginare, o temere, o augurarsi un futuro diverso? E quali sono le parole che potrebbero descriverlo? Abbiamo chiesto a esperti di vario campo una risposta a questa domanda. In questa prima parte rispondono Raimondo Bolletta, matematico ed ex dirigente scolastico, Raul Mordenti, storico della letteratura e Gino Roncaglia, filosofo

Per ascoltare Tuttopedia Podcast segui il link: https://www.spreaker.com/show/tuttopedia-podcast

Po(s)t-Pourri

Giovedì 4 giugno

Po(s)t-Pourri. Contributi dal territorio… e non solo!

In questo episodio Costantino Quarta legge un suo racconto dal titolo Un posto tra le pietre, novella che parla di amicizia e ricerca dell’amore, aldilà di ogni confine. Un uomo cerca la sua dimensione amorosa, una donna cerca di capire e forse una coppia potrà trovare più punti in comune di quanti crede di averne.

Per ascoltare i podcast di Po(s)t-Pourri segui il link:

https://www.spreaker.com/show/po-s-t-pourri

La Stella Polare

La Stella polare, rubrica settimanale per rimanere connessi e informati.

COSE DA SAPERE

L’impatto del Coronavirus sulla povertà educativa: un’indagine inedita su un campione di oltre 1000 bambini e ragazzi 8-17 anni e i loro genitori.

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/impatto-del-coronavirus-sulla-poverta-educativa

COSE DA LEGGERE

Un articolo di riflessione sulla lettura e sulle sue connessioni con le forme di pensiero, il nostro vivere sociale. Autrice Maria Teresa Carbone, nostra Esperta nel corso di formazione sulla lettura: concisa ma mai banale, la sua scrittura è ricca di spunti.

https://ilmanifesto.it/la-fine-della-lettura-immersiva-e-le-biblioteche-silenziose-su-zoom/

SUGGERIMENTI E CURIOSITÀ

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2020 ICOM, le Gallerie d’Italia propongono un tour virtuale per far rivivere l’esperienza della mostra record Canova | Thorvaldsen.

https://www.finestresullarte.info/flash-news/6565n_gallerie-d-italia-tour-virtuale-mostra-canova-thorvaldsen.php

Per consultare l’archivio de La Stella Polare vai all’indirizzo: https://linktr.ee/bibliopointperlasca