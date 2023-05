“Bibliopoint Lucas”, inaugurato nel quartiere Torrino-Mezzocammino

L’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del “Bibliopoint Lucas” presso l’Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” nel quartiere Torrino-Mezzocammino.

In occasione di un precedente incontro, bambini ed insegnanti dell’Istituto comprensivo, che ospita circa 1.500 alunni nella scuola elementare “Geronimo Stilton” e nella scuola media “Lupo Alberto”, avevano infatti richiesto esplicitamente al sindaco Roberto Gualtieri l’attivazione del Bibliopoint; richiesta alla quale è stato dato seguito grazie all’impegno dell’assessorato capitolino alla Cultura. Si tratta del dodicesimo Bibliopoint aperto da questa Amministrazione, che porta il numero totale di quelli esistenti a 71.

Questo nuovo punto del Servizio Biblioteche di Roma Capitale è stato intitolato a Lucas, in ricordo di Lucas Bispo Dos Santos, alunno di questo istituto scomparso nel 2018 e che la comunità scolastica ha tenuto a ricordare. Erano presenti alla cerimonia anche la madre e il fratello di Lucas, insieme ai suoi vecchi compagni di classe. Ed è stato proiettato un video accompagnato da brani musicali del padre musicista, Neilton Bispo Dos Santos.

Il nuovo Bibliopoint ha un patrimonio librario di 3.500 tra libri, DVD e giochi da tavolo, è dotato una sala di lettura e di uno spazio esterno, garantirà, almeno un giorno a settimana, l’apertura pomeridiana e sarà accessibile non solo agli alunni, ma anche alle famiglie del quartiere.

Oltre all’assessore, sono intervenuti il Dirigente Scolastico Daniele Storti, la Presidente del Municipio IX Titti di Salvo e la Responsabile Bibliopoint delle Biblioteche di Roma, Giovanna Micaglio. Intervenuta inoltre la scrittrice e giornalista Lia Levi, superstite dell’Olocausto e autrice di libri per bambini che ricordano l’orrore della Shoah e della guerra.

“Sono felice di poter essere qui oggi per onorare, a nome di Roma Capitale, la promessa fatta dal sindaco l’anno scorso di accogliere la biblioteca scolastica nella rete dei Bibliopoint di Roma Capitale – ha dichiarato l’assessore Miguel Gotor – Da oggi questa biblioteca potrà crescere ancora, grazie al supporto professionale dell’Istituzione Biblioteche di Roma e ai libri che questa potrà fornirle; la biblioteca diventerà anche un ponte tra la scuola e Roma Capitale per quanto riguarda le tante iniziative legate alla diffusione della cultura e della memoria, con la possibilità di organizzare incontri con scrittori e, per i bambini e i ragazzi, di entrare a far parte delle giurie di importanti premi letterari a loro dedicati, dallo ‘Strega Ragazzi’ a ‘Nati per leggere’”, ha concluso.