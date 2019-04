Bibliopoint Perlasca, due eventi il 3 e il 14 aprile

Dal Bibliopoint Perlasca in via Barelli 7 a Pietralata due gli eventi da segnalare

Mercoledì 3 aprile, ore 17

per il ciclo Tuttopedia

Giocando s’impara.

Importanza storica, sociale ed educativa delle attività ludiche

Si parlerà di giochi didattici e di giochi educativi, di come si possono mettere in gioco e allenare molte capacità della mente e del corpo, della storia dei giochi e di come essi ci parlino di popoli lontani nello spazio.

Andrea Angiolino porterà poi le sue esperienze di autore ed esperto di giochi in scuole di ogni grado, biblioteche e corsi di formazione. Racconterà infine come creare giochi per veicolare contenuti e nozioni specifici. .

Domenica 14 aprile, ore 17

Animali magici e bestie feroci

A cura di Andrea Angiolino, giornalista e inventore di giochi

Presso il teatro parrocchiale San Vincenzo Pallotti, via Matteo Tondi 80 (Pietralata)

Concerto interattivo per bambini da 0 a 5 anni e genitori.

Con:

Alessandra Cicogna (chitarra e voce)

Raffaele Magrone (clarinetto e voce)

Giuditta Santori (percussioni e voce)

Iniziativa a sostegno del progetto area giochi “Massimo Benci”

Prenotazione obbligatoria via mail a: roma24@masci.it

Info: 3389206856 – 3398927718