Bibliopoint Perlasca: eventi di febbraio 2020

Ecco i prossimi eventi di febbraio 2020 del Bibliopoint Perlasca di via Vincenzo Barelli 7 a Pietralata.

Martedì 18 febbraio, ore 17

Per il Ciclo Tuttopedia

Prove Invalsi e didattica individuale: una contraddizione in termini?

A cura di Paolo Mazzoli

Ha senso far fare le prove Invalsi agli alunni con difficoltà?

Nel luglio del 2019 il Direttore Generale dell’Invalsi riceve la mail della mamma di una bambina certificata come disabile.La mail aveva come oggetto “Discriminazione” e iniziava così: “Buongiorno Sig. Direttore Paolo Mazzoli, sono una mamma molto indignata e delusa dal vostro sistema di valutazione delle prove Invalsi”. Da questa mail è nato uno scambio di messaggi e infine una lunga telefonata. Partendo da questo caso si vuole proporre una riflessione sul concetto di equità e di inclusione in relazione alle prove standardizzate realizzate all’Invalsi.

Giovedì 20 febbraio, ore 17.30

Per il ciclo Leggere parole tra noi

Incontro con l’autore Daniele Aristarco

Per il ”Festival del Quarantennale” la Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani e il Bibliopoint Perlasca incontrano l’autore Daniele Aristarco, accompagnato dal commento musicale di Gianfranco Giufà Galati della Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani. Daniele Aristarco e Giufà Galati collaborano da vent’anni. Assieme hanno scritto, musicato e interpretato numerosi spettacoli teatrali, oltre ad aver ideato e curato performance che si muovono liberamente, oltre i labili confini tra le arti.