Bibliopoint Perlasca riapre come Biblioline, biblioteca on line

“Da oggi si riparte! – è l’annuncio dello staff del Bibliopoint Perlasca – Il Bibliopoint riapre, anche se in una nuova veste e con un nuovo nome adatto alle circostanze: Biblioline, biblioteca on line.

Il/la nostra Biblio, non è più solo “point”, un punto fisso e preciso nello spazio, ma diventa “line”, una linea infinita di piccoli punti dispersi che si uniscono per cercare di formare una strada che ci accompagni fuori dal tunnel.

Qual è l’idea? Quella di garantire nuove forme di presenza usando gli strumenti che abbiamo per ri-costituire, su un altro piano, il tessuto che ha sempre sostenuto e alimentato la Scuola Perlasca e la sua biblioteca. Un Bibliopoint che continui ad esserci consentendo di recuperare, almeno in parte, proprio il senso di essere Comunità, attiva e partecipante. Qual è la proposta? La proposta è quella di attivare una vera e propria programmazione con una serie di appuntamenti e rubriche fisse su canali audio e video dedicati.

Di seguito il programma di questa prima settimana di lancio.

Tuttopedia Podcast

Martedì 31 marzo

Tuttopedia, l’enciclopedia libera e collaborativa. Viaggio-intervista in compagnia dei nostri esperti per attraversare i campi della conoscenza umana.

Tuttopedia esce dalle mura domestiche e si fa podcast.

Nell’episodio uno, Andrea Turchi intervista Bernardino Fantini, professore di Storia della Medicina e della Sanità all’Università di Ginevra, che si occupa della storia delle malattie epidemiche, da quelle più antiche, come la malaria, a quelle emergenti.

Con lui cercheremo di comprendere il quadro storico di questa nuova epidemia, per capirne sia le novità sia le ricorrenze rispetto a epidemie precedenti.

Per ascoltare Tuttopedia Podcast segui il link: https://www.spreaker.com/show/tuttopedia-podcast

LibrAlata – Letture a distanza della grande narrativa di ieri e di oggi

Giovedì 2 aprile

Grazie ai nostri “video-lettori”, la grande narrativa di ieri e di oggi spicca il volo per atterrare sui vostri dispositivi elettronici. Il libro scelto di questa settimana è il Candide di Voltaire, letto e presentato da Michele Raspanti.

Per seguire gli aggiornamenti della rubrica di LibrAlata segui il nostro canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4k46XXPjdZZdXSV3avl–w/playlists?view_as=subscriber

Un giorno a Pietralata Podcast

Sabato 4 aprile

Un giorno a Pietralata . Ricordare, raccontare, ascoltare e accogliere le storie del nostro territorio.

Un giorno a Pietralata è il podcast che accoglie e raccoglie voci e memorie dei vecchi e nuovi abitanti di Pietralata. L’idea è quella di far circolare e mettere in comune tante esperienze diverse: vogliamo contribuire a far sì che questo momento di confinamento fisico delle persone non sia anche isolamento sociale e a far sentire la voce della nostra comunità.

Se volete lasciare traccia di una vostra testimonianza e partecipare al podcast, mandateci un’e-mail con un messaggio audio e una vostra breve presentazione all’indirizzo bibliopointpietralata@gmail.com.

Per seguire il podcast di Un Giorno a Pietralata segui il link: https://www.spreaker.com/show/un-giorno-a-pietralata

Bibliopoint Perlasca

Telefono: 06 41 796 315

Via Barelli, 7 – Pietralata, Roma.

Pagina FB: Biblioteca I.C. Giorgio Perlasca – Pietralata

Pagina Instagram: bibliopointperlasca