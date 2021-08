Biblioteche di Roma dotata di Box-Locker

Gli utenti possono prendere e riconsegnare i documenti in modo semplice, veloce e sicuro.

Come funziona il box di restituzione?

Per quanto riguarda la restituzione, basta inserire i documenti direttamente nell’apposito box, senza contatti né tempi di attesa.

Come funziona il locker per il ritiro?

Oltre alla restituzione self-service, che velocizza i tempi e semplifica la gestione del prestito librario, per i nostri utenti sarà possibile prenotare i libri sul sito www.bibliotechediroma.it e, ricevuta una mail di conferma dalla biblioteca con un codice a cifre, recarsi in biblioteca e ritirare i libri prenotati direttamente dall’armadietto locker: basterà cercare l’antina con il numero comunicatogli, impostare il codice a 4 cifre e prelevare i libri.

Il servizio è in fase sperimentale ma l’auspicio è, a pandemia superata, attivare servizi di prestito/restituzione in presidi di facile accesso per la cittadinanza come i mercati rionali e le sedi dei Municipi così da andare sempre di più nella direzione della flessibilità negli orari e nei servizi che ci viene richiesta dagli utenti.

Queste sono le biblioteche dotate di Box-Locker:

Biblioteca Galline Bianche

Biblioteca Villa Leopardi

Biblioteca Flaiano

Biblioteca Valle Aurelia

Biblioteca Colli Portuensi

Biblioteca Vaccheria Nardi

Biblioteca Casa dei Bimbi

Biblioteca Mameli

Biblioteca Tullio De Mauro

Biblioteca Cornelia

Biblioteca Casa del Parco

Biblioteca Guglielmo Marconi

Biblioteca Laurentina

Biblioteca Sandro Onofri

Biblioteca Renato Nicolini