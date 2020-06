Biblioteche di Roma Giochi e letture nel segno di Gianni Rodari

Arrivano nuove proposte digital per i più piccoli, molte delle quali ispirate a Gianni Rodari, mentre le Biblioteche di Roma riaprono gradualmente al pubblico.

Dopo il via delle prime 12 sedi (per info www.bibliotechediroma.it), ripartiranno a breve Casa della Memoria e della Storia, Goffredo Mameli e Villino Corsini, garantendo così la ripresa del servizio in municipi rimasti finora scoperti. Gli spazi per i bambini non possono ancora essere aperti ma è possibile accedere al vasto patrimonio di libri per l’infanzia del sistema capitolino grazie alla riattivazione del prestito su prenotazione.

Tornando agli appuntamenti online di questa settimana, la Biblioteca Europea propone giovedì su Facebook il gioco “Quanto conosci Gianni Rodari? Caccia al tesoro in 10 quesiti”, pensato per i giovani lettori tra gli 8 e i 13 anni. Per tutti i lettori accaniti del maestro della letteratura per l’infanzia ci sono domande tra curiosità, aneddoti, romanzi e filastrocche. Rispondendo ai quesiti si potrà ricevere il Diploma di Gran Lettore Rodariano.

La Biblioteca Villa Leopardi, nell’ambito dell’iniziativa #ascoltandoRodari, invita invece i piccoli utenti ad ascoltare i brani tratti dal disco “Ci vuole un fiore” e a realizzare un disegno o scrivere un pensiero a tema da inviare alla pagina Facebook della Biblioteca o via email. Sempre ispirato al grande narratore è l’appuntamento di giovedì, alle ore 17.00, #AspassoconRodari, laboratorio tratto dal libro “La passeggiata di un distratto” di Rodari (Emme Edizioni, 2009). Ai bambini sarà proposto un video con una storia da guardare, ascoltare, cantare o costruire insieme. Utilizzando il materiale presente sulla pagina Fb della Biblioteca i piccoli potranno inviare disegni e racconti della loro prima passeggiata dopo il lungo periodo di quarantena.

La Biblioteca Casa dei Bimbi, per il ciclo “Il Nido da Casa”, presenta su Fb una videolettura da “Le favole a rovescio” di Gianni Rodari, illustrato da Nicoletta Costa (Emme Edizioni, 2008), e, nella settimana in cui si celebra la Festa della Repubblica, propone anche letture, sempre in video, tratte da “La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti (Mondadori, 2006) e “Il principe e la Costituzione” di Stefano Bordiglioni (Emme Edizioni, 2009), oltre a una bibliografia dedicata al tema.

Mentre la Biblioteca Penazzato mette a disposizione con la rubrica “Leggere per crescere allegramente” una serie di letture animate.

Mercoledì è il giorno delle “Favole al telefonino” delle Mamme narranti di Andrea Satta: Roma multietnica pubblica su Fb alle ore 12.00 la favola dei 7 cuori a cura di Elisabetta e alle ore 15 la storia di Macchietta raccontata da Giorgio Scaramuzzino, attore e autore per ragazzi.

Per i piccoli utenti sono disponibili anche tanti nuovi giochi. La Biblioteca Ennio Flaiano, sempre mercoledì, invita sulla propria pagina Facebook a partecipare a “Gioca con noi!”: disegni da colorare, ma anche altre attività pensate per i bambini. La Biblioteca Goffredo Mameli propone invece giovedì, su Fb, il gioco “Indovina chi? Indovina cosa?”: a partire da un libro appartenente ai classici dell’infanzia, i lettori in erba dovranno scoprire e/o disegnare una “parola misteriosa”.