Bike sharing nel V municipio. Le precisazioni dell’assessore Pulcini

https://abitarearoma.it/bike-s haring-nel-v-municipio/ , da noi pubblicato ci chiede gentilmente di pubblicare la seguente rettifica: ”Voglio fare alcune precisazioni sull’articolo pubblicato dal vostro sito, in data 12 novembre, riguardante il bike sharing nel V Municipio. Prima di tutto, il servizio che abbiamo proposto non è quello del bike sharing. Abbiamo chiesto alla Direzione di mettere a bando la gestione delle bici elettriche per percorsi turistici, enogastronomici, storici, archeologici, ambientali da promuovere sul territorio del Municipio. L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini dopo aver letto l’articolo:

Non è stato stilato quindi, alcun regolamento, come erroneamente viene indicato nel testo. Altra informazione erronea: non è stato dato nessun orario per il servizio delle bici.

Il servizio,inoltre, non è stato pensato come quello che era stato realizzato dalla precedente amministrazione con partenza dalla sede del Municipio e la restituzione delle bici al punto di partenza. Non ci sarà quindi nessuna stazione Bike a Via di Torre Annunziata, altra informazione errata contenuta nel testo.

Ci tengo a sottolineare, infine, che un apposito bando di gara affiderà la gestione di tali biciclette, per dodici mesi, ad associazioni no profit. L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare i beni, garantire la presenza in occasione di iniziative istituzionali organizzate e/o patrocinate dal Municipio, produrre materiale conoscitivo del servizio e restituire le bici funzionanti”.

Segue in allegato la direttiva di Giunta.