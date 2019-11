Bike sharing nel V municipio

Forse sollecitati dalla realizzazione della pista ciclabile sulla via Prenestina, che presto dovrebbe collegare piazza di Porta Maggiore a viale P. Togliatti, il Municipio Roma V ci riprova. E per facilitare i residenti a percorrere in assoluta scioltezza le due o tre salitelle presenti sul percorso di via Prenestina e non solo, ha deciso di acquistare con i fondi del 2018, 46 bici elettriche.

Ha anche stilato un regolamento nel quale viene individuata la sede Municipale di via di Torre Annunziata come stazione Bike. Già questo dovrebbe dovrebbe far riflettere, se non altro per i precedenti flop di chi aveva tentato realizzare un analogo progetto.

Nel Regolamento pubblicato dal Municipio si fa riferimento anche agli orari di esercizio che andranno dal lunedì al venerdì, solo al mattino dalle 8 alle 14. Vengono anche stabiliti i criteri di utilizzo delle bici che vanno dal giornaliero al settimanale e al mensile. Il costo è di un euro l’ora e sono previste penali in caso di ritardata consegna a partire dai 20 se questa avviene entro le 24h dalla scadenza dell’abbonamento a cui vanno aggiunti 5 euro per ogni giorno in più.

Costerà caro farsi rubare la bici e questo anche perché, dopo aver presentato regolare denuncia alle autorità competenti, bisognerà anticipare ben 1.200 euro che saranno restituiti in caso di ritrovamento del mezzo, con addebiti degli eventuali danni allo stesso.

Per la gestione delle 46 bici elettriche il Municipio ha in corso un bando di gara. Avrà la durata di dodici mesi ed è riservato ad Associazioni NO Profit che dovranno assicurare i mezzi e garantire la presenza in occasione di iniziative Istituzionali organizzate e/o Patrocinate dal Municipio, producendo anche materiale conoscitivo del servizio e fare una corretta manutenzione al fine di restituirle alla fine dodici mesi funzionanti.

Sulla pagina FB dell’Assessore all’Ambiente Dario Pulcini oltre ad esaltare il progetto nell’ambito anche di una trasformazione della mobilità con il graduale abbandono di quella privata rispetto a quella pubblica, soprattutto ecologica, viene ripetuta la solita litania: “È un lavoro che non era mai stato fatto da nessuno prima di noi e non abbiamo intenzione di fermarci”.

Da parte nostra auguriamo il successo del progetto, anche perché l’acquisto di queste 46 bici elettriche è stato fatto grazie ai contribuenti e quindi con i denari di tutti noi.

Sarebbe però il caso che l’assessore Pulcini informasse i cittadini su quale fine faranno le bici servo assistite che facevano parte di altri falliti progetti e che sono tutt’ora coperte alla meglio da un telo azzurro proprio nello spazio all’interno di via di Torre Annunziata. Pur non essendo superstiziosi, sembrerebbe che il Bike Sharing … porti maluccio…