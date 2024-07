Bilancio, Bonessio (Avs): votati gli odg, traguardo più vicino per dare una speranza a questa città

“Dopo una lunga maratona che da ieri, e per tutta la notte, ci ha visti impegnati in Aula Giulio Cesare con la votazione degli ordini del giorno all’assestamento di bilancio, il traguardo è sempre più vicino. Inchiodati al nostro dovere da oltre 3000 odg presentati dalle opposizioni per fare mero ostruzionismo, domani torneremo a riunirci per l’approvazione finale del testo.

Con questo documento l’Amministrazione ha cercato di sopperire al taglio di 28 milioni di euro operato dal Governo Meloni al bilancio della Capitale d’Italia e dare così una speranza a questa città che non deve lasciare indietro nessuno soprattutto i più deboli e fragili.

In particolare, sono molto soddisfatto per l’approvazione di alcuni ordini del giorno presentati dal gruppo capitolino Alleanza Verdi-Sinistra in materia di lavoro, tutela sociale e ambientale.

Abbiamo chiesto, ad esempio, di destinare specifiche risorse ai Municipi per implementare il numero delle strade scolastiche nei pressi degli istituti scolastici e prevedere aree pedonali protette, e pedonalizzazioni anche temporanee, per favorire la sicurezza degli utenti durante gli orari di ingresso e uscita da scuola;

istituire il limite di 30km/h, realizzare e installare dissuasori di velocità attraversamenti pedonali rialzati e apposita segnaletica; favorire la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul tema, anche ricorrendo a soluzioni di urbanistica tattile, per rendere la città più vivibile e a misura di bambino.

Abbiamo chiesto l’impegno di Roma Capitale a aderire alla campagna nazionale ‘A buon rendere- molto più di un vuoto’ promossa dall’associazione nazionale comuni virtuosi per favorire l’economia circolare introducendo il sistema del deposito cauzionale per le bevande contenute in imballaggi monouso, come indicato dal Parlamento europeo.

Inoltre, gli uffici capitolini dovranno predisporre avvisi pubblici per coinvolgere Ama, le università e le realtà del terzo settore nel promuovere sul territorio, ciascuno per le proprie competenze, laboratori per il riuso dei rifiuti non ancora tali ovvero dei sottoprodotti con il contributo di scuole, cittadini e realtà commerciali.

Infine, abbiamo chiesto il potenziamento dei Centri di Orientamento al Lavoro, visto l’elevato tasso di disoccupazione tra i giovani e le categorie più vulnerabili; un potenziamento dell’Osservatorio sul lavoro per rispondere in maniera più efficace alle sfide del mercato del lavoro; il potenziamento della Deliberazione capitolina per il sostegno all’emergenza abitativa.”

Così il consigliere capitolino dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙