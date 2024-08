Bilancio. Ciani (Demos): garantiti i servizi alle persone con fragilità

“Abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare l’assestamento generale del bilancio di previsione 2024 – 2026 di Roma Capitale, con cui abbiamo sottolineato l’attenzione ai cittadini nei settori più rilevanti, garantendo i servizi anche laddove le risorse in entrata erano diminuite” afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani.

“Viviamo un tempo in cui le persone in stato di fragilità soffrono maggiormente. La crisi economica diffusa dal 2008 a questa parte ha portato tante persone che avevano un livello di vita media a cadere nel bisogno.

Inoltre, allungandosi la vita, ci sono tanti anziani, tante persone con pluripatologie, che necessitano di essere curate più a lungo.

Questi aspetti devono essere presi in considerazione con grande senso di responsabilità da parte dell’amministrazione pubblica e noi sappiamo che quello che possono fare i comuni dipende in larga parte da quello che lo stato e le regioni fanno arrivare ai comuni.

Che ci sia stato un taglio da parte del governo nazionale è indubbio. Ma il punto è che non vogliamo e non possiamo fare meno nei servizi alle persone che già diamo: l’assistenza domiciliare, le case famiglia, la cura degli anziani.

L’attenzione alla persona che si fa a livello di enti locali è molto spesso quello che dovrebbe essere una chimera in Italia da tanti anni, cioè l’integrazione sociosanitaria.

Tanti dei servizi che noi vorremmo offrire meglio ai nostri concittadini derivano da una corretta implementazione dell’integrazione sociosanitaria.

Con questo assestamento abbiamo fatto un grande sforzo di intelligenza collettiva, abbiamo agito con la consapevolezza che sui servizi alla persona è determinante il senso di responsabilità perché lasciare sole le persone nel tempo contemporaneo è anche aprire la porta a quella cultura dello scarto che noi non vorremmo si implementi anche nella nostra città” afferma Ciani.

“L’assestamento che abbiamo approvato permette di non ridurre i servizi alle persone, nonostante i tagli – specialmente al settore delle politiche sociali.

E permette di agire su altre questioni che per noi sono di grande rilevanza, come quella della sicurezza stradale, con i due ordini del giorno che ho presentato, per la realizzazione di 6 attraversamenti pedonali rialzati di fronte agli istituti scolastici e di un marciapiede in via dei Badoer che permetterà ai pazienti e ai visitatori di raggiungere in sicurezza l’Ospedale Di Liegro, garantendo l’accessibilità anche ad anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini” sottolinea Ciani.

“La cura, l’attenzione ai fragili e l’inclusione restano le direttrici fondamentali per orientare le scelte che compiamo ogni giorno come amministratori” conclude Paolo Ciani.

