Bilancio Roma, Bonessio (Ev): l’Aula approva la gratuità del trasporto pubblico per under 19 e voucher sportivi per giovani

Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio votato oggi in Aula, Roma Capitale assicura ai cittadini un aumento significativo dei servizi primari ed essenziali.

Nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione dei Comuni per far fronte alla sciagurata decisione del Governo nazionale di cancellare il Reddito di Cittadinanza e a fronte della mancanza di strumenti alternativi previsti per tempo per aiutare famiglie e imprese in difficoltà a causa dell’onda lunga della pandemia, dell’inflazione e con i prezzi dell’energia sempre alle stelle, Roma Capitale con questa manovra voluta, proposta e condivisa da tutte le forze politiche della maggioranza ha voluto dare risposte concrete ai problemi dei cittadini soprattutto in settori chiave come il sociale e i trasporti.

Tra le misure che sono state approvate c’è infatti lo stanziamento di fondi ad hoc per l’erogazione di voucher sportivi da destinare ai ragazzi di famiglie a basso reddito e persone con disabilità da utilizzare nelle strutture sportive pubbliche e private della Capitale che aderiranno all’iniziativa. Insieme alla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, grazie al coordinamento della consigliera Valeria Baglio e al lavoro di tutti i componenti della X Commissione Sport, abbiamo operato affinché gli impegni presi nei confronti dei cittadini con il programma del sindaco Gualtieri fossero mantenuti.

Ringrazio la Presidente della Commissione Bilancio Giulia Tempesta perché di fatto Roma Capitale, anche grazie alle proposte prodotte dalla maggioranza, compie un passo avanti concreto in favore dell’affermazione del diritto di accesso allo sport, aiutando le fasce più fragili a contenere i costi per la pratica delle discipline sportive. Il provvedimento inserito nella variazione di bilancio dovrebbe coprire integralmente le richieste delle persone con disabilità. Per le famiglie a basso reddito, invece, si procederà progressivamente a scaglioni di reddito utilizzando al meglio gli stanziamenti previsti per l’anno finanziario di riferimento.

Con questa misura che va ad incrementare le risorse a disposizione del Dipartimento Sport che con i suoi soli 800 mila euro annui avrebbero inciso in modo molto marginale sull’effettiva portata dell’atto, valorizziamo le attività sportive nella loro funzione di inclusione sociale, contrasto all’emarginazione e mantenimento della salute pubblica.

In materia di trasporti la manovra contiene anche risorse significative di diversi milioni di Euro per consentire agli under 19 di poter viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici della Capitale. Questa misura va nella direzione di garantire un sostegno economico alle famiglie e contemporaneamente perseguire nei fatti gli obiettivi della transizione energetica ed ecologica indicata nel Green Deal europeo. Vogliamo partire dai ragazzi per realizzare quella rivoluzione culturale che consiste nel perseguire stili di vita più sostenibili contro il cambiamento climatico attraverso la progressiva rinuncia all’utilizzo del mezzo privato.

In aggiunta alla gratuità del trasporto pubblico, confidando nei fondi del PNRR e del Giubileo, stiamo lavorando al rafforzamento dell’infrastruttura per consentire: il rilancio del trasporto su ferro, tram e treni; l’ammodernamento e ampliamento della rete delle metropolitane; il rinnovo del parco automezzi superando il modello di automezzi alimentati da fonti fossili fino ad arrivare all’uso costante della trazione elettrica e/o a idrogeno.

Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista Ferdinando Bonessio