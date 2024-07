Bilancio, Torquati (Mun.XV): auspico senso di responsabilità per variazioni a saldo zero municipi

“In questi giorni Roma Capitale sta approvando la manovra di bilancio che dovrà concludersi la settimana prossima. Seppur per questioni estremamente importanti, è apprezzabile e professionale il gesto di responsabilità per evitare tagli lineari, frutto di poca programmazione e che avrebbero creato problemi amministrativi e politici.

Ora, però, è necessario dare seguito alle proposte dei Municipi di variazione a saldo zero di opere che purtroppo in questo anno, anche per questioni patrimoniali, non si possono realizzare, mentre ci sono emergenze come chiusure di strade, costoni franati e sicurezza del territorio alle quali assolutamente abbiamo il dovere di dare risposta immediata.

Onde evitare fratture politiche insanabili auspico che nelle prossime ore lo stesso senso di responsabilità venga messo in campo per queste ulteriori proposte.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

